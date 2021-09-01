غدا الفرصة الأخيرة.. خطوات التقديم لوظائف مندوب مساعد بـ«قضايا الدولة»

تنتهي غدًا الخميس فرصة التقديم في وظائف مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة، من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة دفعة 2020، حيث يعتبر الخميس 2 سبتمبر هو آخر موعد لسحب ملف التقديم، بينما يمكن لمن تمكنوا من سحب الملف التقديم إلكترونيًا حتى 9 سبتمبر القادم.

وفي إطار الخدمات التي تقدمها جريدة «الوطن» للقراء على مدار اليوم، مواعيد وخطوات وشروط التقديم في وظائف مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة لخريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة دفعة 2020.

آخر موعد لاستلام الملفات للتقدم لوظائف مندوب مساعد

وبحسب موقع هيئة قضايا الدولة، فإن نهاية يوم غد الخميس هو آخر موعد لسحب الملفات من مقر نادي مستشاري قضايا الدولة الكائن في 8 ش أبو الفدا بالقاهرة، وذلك من الساعة 9 صباحًا وحتى 3 مساءً، ويتم سحب الملف مقابل مبلغ 400 جنيه، وذلك بعد تقديم المستندات الآتية..

صورة بطاقة الرقم القومي، مع ضرورة وجود الأصل للاطلاع عليه.

صورة طبق الأصل من شهادة المؤهل «الليسانس».

ويكون متاحا للراغبين في شغل هذه الوظائف تسجيل طلبات التعيين أونلاين حتى يوم الخميس الموافق 9 سبتمبر الجاري، و بعده سيتم إعلان مواعيد تسليم الملفات مرة أخرى لنادي مستشاري الدولة، في الفترة ما بين 18 سبتمبر الجاري، وحتى الخميس 14 أكتوبر 2021، طبقًا للجدول الذي سيتم نشره على الموقع الرسمي لهيئة قضايا الدولة، لتسليم الملفات لكل جامعة.

شروط التقدم لوظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة

ووضعت هيئة قضايا الدولة بعض الشروط الواجب توافرها حتى يتم التقديم لتلك الوظائف، وجاءت كالآتي:

ألا يقل التقدير التراكمي للمتقدم عن جيد.

لا يقل عمر المتقدم عن 30 عاما في تاريخ نشر الإعلان.

اجتياز المقابلة الشخصية للتعيين.

توافر الأهلية والصلاحية والكفاءة المتطلبة لشغل تلك الوظيفة القضائية، وفقا لما تقرره اللجنة المختصة بهيئة قضايا الدولة.

إثبات اللياقة الطبية وفق التحاليل والفحوصات الطبية من الجهات المختصة التي تحددها الهيئة.