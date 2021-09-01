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محمود مسلم

ضبط صاحب سوبر ماركت بتهمة الاتجار في النقد الأجنبي بالغربية

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الوطن
01:43 م | الأربعاء 01 سبتمبر 2021
أرشيفية

أرشيفية

أكدت معلومات وتحريات أجهزة وزارة الداخلية بشأن ضبط جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، أنّ صاحب سوبر ماركت، مقيم بدائرة مركز شرطة بسيون بمحافظة الغربية، مارس نشاطا إجراميا في مجال الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، متخذا من المحل الخاص به مسرحا لمزاولة نشاطه المؤثم.

وبحسب بيان عن وزارة الداخلية، فبعد تقنين الإجراءات تنسيقا وقطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية، جرى ضبط المتهم بالمحل المشار إليه، وبحوزته مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

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