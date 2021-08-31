بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 31-8-2021 في مصر

حافظت بورصة الدواجن على نفس أسعارها منذ بداية الشهر الجاري، لتثبت عند نفس الأسعار، حيث بلغ سعر الدواجن البيضاء في السوق المحلي ما بين 26 إلى 28 جنيهًا للكيلو، وبحسب شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية فأن تلك الأسعار هي أٌقل من عادلة للمربين والتجار.

وفي إطار الخدمات الإخبارية التي يقدمها موقع جريدة «الوطن» لقرائها في مجال الأسعار اليومية للمنتجات المختلفة، نرصد بورصة أسعار الدواجن وفقًا لشعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، في السطور التالية..

بورصة الدواجن الرئيسية اليوم

ووفق تصريحات خاصة لموقع جريدة «الوطن» قال الدكتور السيد عبد العزيز إن أسعار الدواجن استقرت في السوق المحلي، لتباع من المزرعة إلي التاجر بنحو 23 – 24 جنيهًا، بينما تصل للمستهلك ما بين 26 إلى 28 جنيهًا، فيما استقرت أسعار الدواجن البلدي عند سعر 36 جنيهًا.

وأضاف أن سعر كرتونة البيض استقر، أيضا حيث يباع الأبيض بالمزرعة، بنحو 40 جنيهًا اليوم الثلاثاء، لتباع إلى المستهلك بسعر 45 جنيهًا، فيما وصلت كرتونة البيض الأحمر البلدي إلى نحو 43 لتصل إلى المستهلك بسعر 48 جنيهًا.

بورصة الدواجن العمومية اليوم

أما عن بورصة الدواجن العمومية اليوم، فتقدم «الوطن»، أسعار الدواجن ومشتقاتها وفقًا لجولة أجرتها الوطن، اليوم الاثنين في السوق المحلية، وعدد من المحال التجارية، والتي جاءت على النحو التالي:

جاء سعر الكيلو جرام من الشيش طاووك المتبل اليوم نحو 55 جنيهًا، بينما وصل سعر الكيلو جرام من البط نحو 37 جنيهًا، وبلغ سعر كيلو البانيه نحو 70 جنيهًا، بينما استقر سعر الدجاجة الكاملة عند 36 جنيهًا.

وسجل الكيلو الواحد من الأوراك نحو 30 جنيهًا، بينما وصل سعر الدبابيس اليوم نحو 39.5 جنيه، والدواجن البلدي اليوم نحو 45 جنيهًا، وبلغ سعر أجنحة الدواجن البيضاء إلى نحو 23 جنيهًا، بينما الشيش طاووك نحو 52 جنيهًا.