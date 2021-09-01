بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 1-9-2021 في مصر

استقرت بورصة الدواجن اليوم الأربعاء في السوق المحلي، بسبب توافر المعروض، وسط توقعات من الغرف التجارية بارتفاع أسعار الدواجن بكافة أنواعها خلال الفترة المقبلة، حتى يتمكن المربين والتجار لتعويض خسائرهم.

وفي هذا الصدد، يستعرض موقع جريدة «الوطن» لقرائها في مجال الأسعار اليومية للمنتجات المختلفة، نرصد بورصة أسعار الدواجن اليوم الأربعاء الموافق 1 سبتمبر 2021، وذلك وفقًا لشعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، في السطور التالية..

بورصة الدواجن الرئيسية اليوم

وأوضح السيد عبد العزيز رئيس شعبة الثروة الداجة بالغرفة التجارية بالقاهرة في تصريحات خاصة لموقع جريدة «الوطن» أن أسعار الدواجن استقرت في السوق المحلي لتباع من المزرعة إلي التاجر بنحو 24 إلى 25 جنيهًا، بينما تصل للمستهلك ما بين 26 إلى 28 جنيهًا، فيما استقرت أسعار الدواجن البلدي عند سعر 36 جنيهًا.

وقال أن السعر 25 جنيهًا للكيلو جرام من الدواجن البيضاء هو سعر عادل، خاصة مع ارتفاع التكلفة، متوقعًا ارتفاع طفيف للأسعار خلال الفترة القادمة حتى يستطيع التجار تعويض خسائرهم السابقة على مدار العام الحالي.

وأضاف أن سعر كرتونة البيض استقر، أيضا حيث يباع الأبيض بالمزرعة، بنحو 40 جنيهًا اليوم الثلاثاء، لتباع إلى المستهلك بسعر 45 جنيهًا، فيما وصلت كرتونة البيض الأحمر البلدي إلى نحو 43 لتصل إلى المستهلك بسعر 48 جنيهًا.

بورصة الدواجن العمومية اليوم

أما عن بورصة الدواجن العمومية اليوم، فتقدم «الوطن»، أسعار الدواجن ومشتقاتها وفقًا لجولة أجرتها الوطن، اليوم الاثنين في السوق المحلية، وعدد من المحال التجارية، والتي جاءت على النحو التالي:

أما عن بورصة الدواجن العمومية اليوم، فتقدم «الوطن»، أسعار الدواجن ومشتقاتها وفقًا لجولة أجرتها الوطن، اليوم في السوق المحلية، وعدد من المحال التجارية، والتي جاءت على النحو التالي:

- وسجّل سعر الدواجن البلدي اليوم الاثنين نحو 45 جنيهًا.

- ووصل سعر الكيلو جرام من أجنحة الدواجن البيضاء اليوم الاثنين إلى نحو 23 جنيهًا.

- وسجّل سعر الكيلو جرام من الشيش طاووك اليوم نحو 52 جنيهًا.

- سجّل سعر الكيلو جرام من الشيش طاووك المتبل اليوم نحو 55 جنيهًا.

- وبلغ سعر الكيلو جرام من البط اليوم الاثنين نحو 37 جنيهًا.

- كما بلغ سعر كيلو البانيه اليوم الاثنين نحو 70 جنيهًا.

- واستقر سعر الدجاجة الكاملة اليوم الاثنين عند 36 جنيهًا.

- ووصل سعر الكيلو جرام من الوراك اليوم الاثنين إلى نحو 29 جنيهًا.

- سجل سعر الكيلو جرام من الدبابيس اليوم الاثنين نحو 39.5 جنيه.