أسعار الدواجن اليوم الخميس 2-9-2021 في مصر.. «الأمهات» بـ26 جنيه

يبحث الكثيرون يوميا عن أسعار الدواجن لاستخدامها في تحضير العديد من الوجبات والأطعمة، حيث سجلت استقرارا دون تغيير على مدار الأيام الماضية، وتراوحت أسعار الدواجن ما بين 26 إلى 28 جنيهًا للكيلو، وسط توقعات الغرفة التجارية بالقاهرة للثروة الداجنة بارتفاع الأسعار بشكل طفيف خلال الفترة القادمة.

وفي هذا الصدد، تستعرض جريدة «الوطن» في إطار الخدمات الإخبارية التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة، أسعار الدواجن اليوم الخميس الموافق 2 سبتمبر 2021، بالسوق المحلي، وفق عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجة بالغرفة التجارية بالقاهرة.

أسعار الدواجن البيضاء

وقال "عبد العزيز"، إن سعر الكيلو جرام من الدواجن البيضاء في المزرعة يتراوح ما بين 23 إلى 24 جنيهًا، لتباع في الأسواق من 26 إلى 28 جنيهًا.

كما وصل سعر الكيلو من الدواجن البيضاء إلى 21 جنيهًا من المزرعة، ويصل للمستهلك بنحو 25 جنيهًا.

واستقرت أسعار الدواجن البلدي عند سعر 36 جنيهًا للمستهلك، بينما الساسو سجل نحو 32 جنيهًا للكيلو، والأمهات سجل الكيلو نحو 26 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض

وتراوح سعر كرتونة البيض الأبيض والأحمر ما بين 42 إلى 45 جنيهًا، بينما وصلت كرتونة البيض البلدي لنحو 50 جنيهًا، وتختلف الأسعار بضع جنيهات من مكان لآخر.

أسعار البط اليوم

وسجل سعر البط المسكوفي عمر يوم واحد اليوم، وفق عبدالعزيز السيد، نحو 15 جنيهًا، فيما وصل سعر البط الفرنساوي عمر يوم واحد، إلى نحو 12 جنيهًا.

أسعار الرومي اليوم

واستقر سعر بيع الرومي فرنساوي أبيض نعام، 1200 جرام فرز أول ممتاز، عمر شهر، عند 130 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت اليوم

وسجّل سعر البط المسكوفي عمر 17 يومًا، فرز أول ممتاز، نحو 40 جنيهًا، وتراوح سعر الكتكوت في المزارع ما بين 7 إلى 9 جنيهات، فيما وصل سعر الكتكوت الرومي فرنساوي أبيض فرز أول ممتاز، عمر يوم، إلى نحو 65 جنيهًا.

أسعار السمان اليوم

وسجل سعر بيع السمان حي هجين 180 جرامًا، ممتاز فاخر عمر 26 يومًا، إلى نحو 9 جنيهات، أما السمان الأسمر ياباني حي ممتاز فاخر، عمر يوم، وصل سعره إلى نحو 2.25 جنيه، فيما وصل سعر بيع السمان حي هجين بياض ممتاز فاخر، عمر 14 يومًا، إلى نحو 5.50 جنيه.