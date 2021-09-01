الليلة.. انطلاق أول عرض لمسرحية «أيامنا على تكة» في الإسكندرية

يرفع الستار اليوم الأربعاء 1 سبتمبر، عن أولى ليالى العرض المسرحي الكوميدي «أيامنا على تكة»، والمقرر انطلاقه على مسرح عبد المنعم جابر بالإسكندرية، في تمام الساعة السابعة والنصف مساء.

معلومات عن العرض المسرحي «أيامنا على تكة»

وتدور أحداث المسرحية في إطار كوميدى اجتماعى، حيث تناقش تأثير التكنولوجيا والسوشيال ميديا المختلفة علي أيامنا وحياتنا بشكل عام، وتحاكي أيضا علاقتنا الأسرية والعاطفية.

العرض المسرحي «أيامنا على تكة»، من إخراج أحمد عبد الرحمن العسعوس، وتأليف خالد أبو بكر، كما يشارك في بطولة العرض مجموعة كبيرة من الفنانين منهم محمد أبو السعد، وليد أبو المجد، وائل عوني، شيماء حماده، خلود جلال، اسما عبد الله، ذكرى الحريري، ميدو مزيكا، محمد هاني، وتمثيل ودعاية محمود أبو زيد «ديبو».

كما يشارك أيضا في عرض المسرحية محمد مصطفي تمثيل وديكور، وسيد أحمد تمثيل ومساعد مخرج، ومحمد منصور تمثيل ومخرج منفذ، وأنور عصام لإعداد الموسيقي، وإضاءة أحمد طارق، وإدارة المسرحية ميشو النعمان، ومنسق إعلامي محمد الهاوي.

يشار إلى أنه في ظل انتشار فيروس «كورونا»، يقوم أبطال العرض المسرحي بتقديم العمل مع التزامهم بالتباعد الاجتماعي، متخذين كافة الاجراءات الاحترازية.

أخر أعمال خالد أبو بكر مسرحية «المحاكمة»

يذكر أن آخر عمل قام به خالد أبو بكر مسرحية «المحاكمة» عن مسرحية «ميراث الريح»، في عام 2017، حيث يعد خالد أبو بكر مخرج ومدرب مسرحي مصري.

كما يعد خالد أبو بكر المنسق الاعلامي لمسرح الغد، والمشرف العام أيضا علي رعاية الطلاب بمعاهد المدينة العليا، ومدير مهرجان الميني مسرح، ومدرب في ورشة معاك للابداع.

وقدم أبو بكر العديد من المسرحيات منها «بانتومايم اللص»، أداء وإخراج، و«حكمة المجانين» تأليف وإخراج.