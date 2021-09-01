خدمات طبية لـ1720 مواطنا بقرية بني خالد بالمنيا ضمن مبادرة حياة كريمة

قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن مديرية الصحة، تواصل تنفيذ القوافل الطبية المتنوعة، في إطار جهود الدولة لوصول الخدمات الطبية والعلاجية لكافة المناطق والقرى الأكثر احتياجا، وضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

توقيع الكشف الطبي على 1720 حالة

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن المديرية نظمت قافلة طبية بقرية بنى خالد، بمركز ملوي، خلال يومي 30 و31 من أغسطس الماضي، بمشاركة نخبة من الأطباء المتخصصين، ونجحت في توقيع الكشف الطبي على 1720 حالة مترددة وصرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان.

وقال الدكتور محمود خليفة الحسن، منسق القوافل الطبية بمديرية الصحة، إن القافلة شملت العديد من التخصصات، ونجحت في فحص 323 حالة جراحة، و401 حالة أطفال، و254 باطنة، و129 قلب و142 نساء و101 أسنان و203 جلدية و167 حالة أنف وأذن، إلى جانب عمل 93 تحاليل مختلفة، و29 حالة موجات صوتية، و17 حالة رسم قلب، و4 حالة أشعة سينية، وفحص عشوائي للضغط والسكر لـ 129 متردد، وخلع اسنان لـ 7 حالات بعيادة الأسنان، وتحويل 58 حالة للمستشفى لاستكمال العلاج، هذا بالإضافة إلى عمل ندوات تثقيف صحي لـ 96 متردد.

وتنظم مديرية الصحة بالمنيا، قوافل أسبوعية تستهدف القرى الأكثر احتياجا بجميع أرجاء المحافظة، التي تحتاج إلي خدمات ورعاية طبية، ويتم تقديم كافة الفحوصات والتحاليل الطبية وصرف الأدوية بالمجان.