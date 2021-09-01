بالأسماء.. القوى العاملة: تحويل 3.7 مليون جنيه مستحقات عمال مصريين غادروا الأردن

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أنّ مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية في عمان بالأردن، نجح في تحويل القائمة الـ47 من مستحقات الضمان الاجتماعي، لنحو 267 عاملا مصريا لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي في الأردن، غادروا عمان نهائيا.

وقال وزير القوى العاملة، في بيان عنه، إنّ قيمة المستحقات بلغت 239 ألفا و739 دولارا، أي ما يعادل 3 ملايين و750 ألف جنيه مصري تقريبا، ويتواصل المكتب تباعًا مع الشركة المتخصصة لتحويل باقي المستحقات للعمالة التي تغادر، تحت رعاية سفير مصر بالأردن شريف كامل.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، إنّ الوزير تلقى تقريرا بذلك عبر الملحق العمالي طلعت السيد، رئيس مكتب التمثيل العمالي بالأردن، ناشد فيه الملحق العمالي، جميع المواطنين الذين لهم مستحقات لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، مراجعة الأسماء عبر موقع وزارة القوى العاملة، والمنشورة على فيس بوك الخاصة بالسفارة المصرية بالأردن، للاستعلام عن الأسماء، والتوجه إلى أقرب فرع لبنك القاهرة لصرف المستحقات فورا.

الملحق العمالي ينسق لإرسال باقي الدفعات تباعا فور تدقيقها

وأكد الملحق العمالي بالأردن، أنّه سينسق ويجهز لإرسال باقي الدفعات لمستحقيها تباعا فور تدقيقها حفاظا على حقوق المواطنين المستحقين لهذه الدفعات، وفيما يلي الأسماء المستحقة: