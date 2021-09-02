حظك اليوم برج القوس الخميس 2-9-2021 مهنيا وعاطفيا

يستطيع أصحاب برج القوس اكتساب الكثير من الصداقات أكثر من غيرهم؛ لأنهم يتميزون بامتلاكهم حسّ الفكاهة الذي يجعل حضورهم محببا ومميزا.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج القوس مهنيًا

القمر في منزل المدخرات وتزدهر اليوم مواهبك العملية والحسابية ويساعدك ذلك على موازنة حالتك المادية وإدارة أعمالك بنجاح.

حظك اليوم برج القوس عاطفيًا

فينوس وعطارد في منزل الأصدقاء يساعدانك على توطيد علاقتك بمن حولك.

من أبرز مشاهير برج القوس لاعب النادي الأهلي السابق حسام غالي ويوافق تاريخ ميلاده 15 ديسمبر.