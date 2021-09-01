حظك اليوم برج القوس الأربعاء 1-9-2021 مهنيا وعاطفيا

الكبرياء واحد من أهم مميزات برج القوس، فقد يكون متأذي ومتألم داخليًا لكنه يرفض أن يظهر هذا على حالته، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج القوس مهنيا

القمر في منزلك الثامن يدفعك للتركيز على أمور مالية ويساعدك على تنظيم أعمالك وأفكارك وتخطط جيدا لتنمية المال والأعمال.

حظك اليوم برج القوس عاطفيا

اليوم يطالبك الفلك بعدم التسرع في الغضب أو الانفعال.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنانة مي الغيطي، ويوافق تاريخ ميلادها 8 ديسمبر.