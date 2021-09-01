حظك اليوم الأربعاء 1-9-2021 وتوقعات الأبراج مهنيا وعاطفيا

يحرص الكثير من محبي على الفلك على مطالعة الأبراج اليومية الخاصة بهم، والأبراج هي تقسیمات للدائرة التي تمر فيها الشمس والقمر والكواكب الثمانية، وعدد الأبراج علی دائرة البروج 12 برجًا، وتقدم «الوطن» استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

قد تميل للغضب والانفعال سريعا.. تأنى وحاول أن تقاوم سيطرة الحزن عليك.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

القمر في وضع معاكس ما يجعلك اليوم عصبيا وانفعاليا وعليك أن تسمو فوق الصغائر.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل المصارع جون سينا ويوافق تاريخ ميلاده 23 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثالث يساعدك على إبراز مواهبك وقدراتك وتجد حلفاء يتجاوبون معك.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

اليوم تهتم بجميع من حولك، وتفتنهم وتكسب حبهم بتشجيعك ودعمك لهم.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنانة ميريام فارس، ويوافق تاريخ ميلادها 3 مايو.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني وعليك اليوم أن تراجع خطواتك ومواقفك وحساباتك تفاديا للمشاكل والخسائر.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

اليوم ينصحك الفلك أن تنتبه لعلاقاتك العائلية والعاطفية.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنانة وفاء عامر، ويوافق تاريخ ميلادها 25 مايو.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

القمر في برجك يدفعك اليوم لاتخاذ مواقف مؤثرة وقد يمنحك ذلك حضورا وثقة بالنفس.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. الشمس والمريخ بمنزل العلاقات يمنحانك سحرا وجاذبية وطاقة عاطفية.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنان شريف سلامة، ويوافق تاريخ ميلاده 12 يوليو.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

ينصحك الفلك بتنظيم جهودك، عدم إهمال صحتك.. اعمل في صمت ولا تبدد طاقتك فيما لا يفيد وانتبه لحقوقك.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الثاني عشر ينصحك اليوم بالكتمان والحذر واحترس من المكائد ولا تتكلم عن حياتك الشخصية.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنان أحمد عز ويوافق تاريخ ميلاده 23 يوليو.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

القمر في منزل المشروعات يمدك بقدرة كبيرة على الإبداع، وتكسب الإعجاب والمساندة أينما كنت.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

الشمس في برجك تمنحك إشراقة، والكثيرون يطلبون صحبتك وتعرف كيف تستمتع بوقتك.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، ويوافق تاريخ ميلادها 6 سبتمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس وقد يولد بعض المشاكل والتراجع النفسي وعليك اليوم أن تكون أكثر تحكما في انفعالك، ونظم أفكارك وأولوياتك.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

قد تميل لاسترجاع ذكريات حزينة أو مؤلمة.. لا تدع المشاعر السلبية تسيطر عليك وحاول أن تغيّر نظرتك للأمور كي تجد حلا.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الملحن حسن الشافعي ويوافق تاريخ ميلاده 9 أكتوبر.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

القمر بمنزل الحظ يمنحك قدرة على الإبهار، وتقوم باتصالات تساعدك في خطواتك، كما أن حبك للمعرفة يساعدك على كل المستويات.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

الشمس والمريخ في منزل الأصدقاء يدفعانك للتعامل بود وسيساعدك ذلك على توطيد علاقتك مع البعض.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنان محمد فراج، ويوافق تاريخ ميلاده 15 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثامن يدفعك للتركيز على أمور مالية ويساعدك على تنظيم أعمالك وأفكارك وتخطط جيدا لتنمية المال والأعمال.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

اليوم يطالبك الفلك بعدم التسرع في الغضب أو الانفعال.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنانة مي الغيطي، ويوافق تاريخ ميلادها 8 ديسمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك ومن المهم أن تنتبه لتحمي حقوقك ومصالحك وتجنب المغامرة.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

فينوس وعطارد معاكسان.. تمهل وحاول أن تتجنب الصدام مع الأحباب والأصدقاء.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة ياسمين عبدالعزيز، ويوافق تاريخ ميلادها 16 يناير.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

القمر بمنزل الصحة يمنحك قوة ونشاطا، والوقت مناسب لإدارة أعمال وواجبات يومية بحكمة.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

تميل اليوم لاستكمال مسيرتك ممتثلا للواجب، خاصة واجبك نحو الأهل والأحباب.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنان محمد هنيدي، ويوافق تاريخ ميلاده 1 فبراير.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

اليوم تنجز أعمالك بحماس، فقط عليك أن تنتبه لحقوقك ولا تغامر ولا تعلن خططك.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

القمر بمنزل الحب يمنحك طاقة عاطفية، وقد تجد من الجنس الآخر من يهتم بشخصك.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة دينا الشربيني، ويوافق تاريخ ميلادها 17 مارس.