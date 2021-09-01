حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 1-9-2021 مهنيا وعاطفيا

يتسم مولود برج الدلو بالصراحة الشديدة، لكنه لا يرغب في إيذاء الآخرين، هو فقط يعتقد أن الحوار الصريح هو الحل الوحيد لحل الأزمات، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الدلو مهنيا

القمر بمنزل الصحة يمنحك قوة ونشاطا، والوقت مناسب لإدارة أعمال وواجبات يومية بحكمة.

حظك اليوم برج الدلو عاطفيا

تميل اليوم لاستكمال مسيرتك ممتثلا للواجب، خاصة واجبك نحو الأهل والأحباب.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنان محمد هنيدي، ويوافق تاريخ ميلاده 1 فبراير.