حظك اليوم برج الجدي الأربعاء 1-9-2021 مهنيا وعاطفيا

مولود برج الجدي ودود واسع الاطلاع على كل ما يحيط به، كما أنه يهتم بأخبار من يحبهم، ومع ذلك فهو يعشق الحرية، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الجدي مهنيا

القمر في مواجهة برجك ومن المهم أن تنتبه لتحمي حقوقك ومصالحك وتجنب المغامرة.

حظك اليوم برج الجدي عاطفيا

فينوس وعطارد معاكسان.. تمهل وحاول أن تتجنب الصدام مع الأحباب والأصدقاء.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة ياسمين عبدالعزيز، ويوافق تاريخ ميلادها 16 يناير.