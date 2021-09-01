حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 1-9-2021 مهنيا وعاطفيا

مواليد برج الحوت عاشقون للسفر، والترحال دائمًا، كما أنهم خفيفي الظل والروح، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الحوت مهنيا

اليوم تنجز أعمالك بحماس، فقط عليك أن تنتبه لحقوقك ولا تغامر ولا تعلن خططك.

حظك اليوم برج الحوت عاطفيا

القمر بمنزل الحب يمنحك طاقة عاطفية، وقد تجد من الجنس الآخر من يهتم بشخصك.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة دينا الشربيني، ويوافق تاريخ ميلادها 17 مارس.