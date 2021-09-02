حظك اليوم برج الجدي الخميس 2-9-2021 مهنيا وعاطفيا

يسعى مواليد برج الجدي دوماً لتحقيق أهدافهم بثبات وصرامة وبلا أي خوف أو تردد، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الجدي مهنيًا

احمِ نفسك ولا تغامر، وكن حذرا ولبقا، وحاول أن ترد على الاستفزازات بأسلوب هادئ.

حظك اليوم برج الجدي عاطفيًا

القمر في مواجهة برجك، ويجعلك ذلك راغبا في التحرر مما يكبل حركتك ومشاعرك.

من أبرز مشاهير برج الجدي الفنان أحمد حاتم ويوافق تاريخ ميلاده 25 ديسمبر.