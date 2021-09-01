اتفاقية بين جامعة الملك سلمان وIMC النمساوية في إدارة السياحة والضيافة

شهد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صباح اليوم، مراسم توقيع اتفاقية تعاون بين جامعتي الملك سلمان فرع شرم الشيخ، وجامعة IMC للعلوم التطبيقية krems بدولة النمسا، لطرح برامج بشهادة مزدوجة بمستويات البكالوريوس والماجستير في مجال إدارة السياحة والضيافة.

وأكد الوزير بحسب بيان عن وزارة التعليم العالي، أنّ الاتفاقية تأتي في إطار استراتيجية الوزارة لتعزيز الشراكة العلمية مع الجامعات الدولية ذات المكانة المتميزة، والوصول بالتعليم العالي المصري للمستويات العالمية، مشيرًا إلى أنّ موقع جامعة الملك سلمان الجغرافي المتميز، يجعل منها قبلة للتبادل العلمي والثقافي والتواصل بين الحضارات، كما تقدم الجامعة من خلال برامجها الدراسية في السياحة والضيافة خريجين مؤهلين بأحدث المناهج العلمية في إدارة المنشآت السياحية.

وزير التعليم العالي يشيد بجامعة IMC: تحظى بسمعة متميزة في إدارة السياحة والضيافة

وأشاد الوزير بمستوى جامعة IMC التي تحظى بسمعة متميزة في إدارة السياحة والضيافة، مؤكدًا حرص الوزارة على فتح برامج دراسية تلبي احتياجات سوق العمل، كما أعرب عن تطلعه لأن تسهم الاتفاقية في تطوير خدمات السياحة والضيافة، وخدمة هذا المجال الحيوي في مصر لما يمثله من أهمية للاقتصاد المصري.

وأضاف سوبوتكا، رئيس البرلمان النمساوي، أنّ الاتفاقية جاءت نتاج زيارته الأخيرة لمصر، مشيدًا بتعاون الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ودعمه الكبير لتوقيع الاتفاقية، كما أكد حرص بلاده على تعزيز روابط الشراكة العلمية والثقافية مع مصر.

وأشاد البروفيسور كارل إنسفيلينر، المدير التنفيذي لجامعة IMC، بالجهود التي بذلها الطرفان لإتمام الاتفاقية رغم ظروف جائحة كورونا، وبالتعاون بين جامعتي الملك سلمان وIMC، مشيًرا إلى أنّ البرنامج حاصل على الاعتماد من وكالة ضمان الجودة والاعتماد النمساوية، وتمنح الجامعة الطلاب شهادة معتمدة من الجانب النمساوي، كما أنّ خريجي هذا البرنامج في أوروبا، يصل نسبة تشغيلهم بعد التخرج لأكثر من 90% لتميزهم العلمي.

برامج أكاديمية ومهنية متميزة

ولفت الدكتور أشرف حسين، رئيس جامعة الملك سلمان الدولية، إلى أنّ الجامعة هي أول جامعة ذكية في سيناء، وواحدة من منظومة الجامعات الأهلية الدولية الجديدة، التي تسعى لتقديم برامج أكاديمية ومهنية متميزة، وإعداد كوادر بشرية مؤهلة ومتوافقة مع احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، وتشجيع الابتكار والإبداع في البحث العلمي من خلال شراكة فاعلة مع الجامعات العالمية المتميزة، ومع مؤسسات سوق العمل.

مدة البرنامج الدراسي 3 سنوات

وتنص الاتفاقية على أن تكون مدة البرنامج الدراسي 3 سنوات، مقسمة إلى 5 فصول أكاديمية، وفصل للتدريب العملي يتم في مؤسسات بحثية أو جهات مختارة داخل أو خارج مصر، على أن يقضي الطالب سنة تأسيس إلزامية قبل بدء برنامج البكالوريوس، إلى جانب إتمام دورات إجادة اللغة الإنجليزية، ويمنح الطالب وفقا لهذا البرنامج درجة مزدوجة من جامعتى الملك سلمان، وIMC بالنمسا، ويقدّم البرنامج 3 درجات علمية هي: البكالوريوس فى إدارة الضيافة، وماجستير الضيافة، وماجستير التسويق.

وتنص الاتفاقية على أن تصمم جامعة IMC المناهج الدراسية، بما يناسب احتياجات السياحة المصرية، بالتعاون مع الجانب المصري، وتحديد اللوائح الأكاديمية بما في ذلك لوائح الامتحانات، ووضع قواعد قبول الطلاب (مع مراعاة لوائح قبول الطلاب المصرية)، وتقديم سياسة ضمان الجودة لبرنامج البكالوريوس، ومراقبة تطوير وجودة البرنامج، وتوفير تدريب لأعضاء هيئة التدريس وإيفاد محاضرين من الجانب النمساوي.

وتوفر جامعة الملك سلمان، المباني والبنية التحتية والتجهيزات التكنولوجية بمستوى يناسب تقديم الدراسة بنظامي الحضور والأونلاين، وترشيح أعضاء هيئة التدريس المصريين، وتنظيم الجوانب الإدارية، وقبول الطلاب، وتسويق البرنامج الدراسي.

كما تنص الاتفاقية على التعاون بين الجانبين في البحوث التطبيقية والأنشطة البحثية خاصة المشاريع العلمية المبتكرة والنشر العلمي، والمشاركة في المؤتمرات العلمية، ومن المفترض أن يبدأ البرنامج اعتبارًا من العام الدراسى 2021/2022 بقبول الطلاب فى السنة التأسيسة.

وقّع الاتفاقية الدكتور أشرف حسين رئيس جامعة الملك سلمان الدولية، وعبر الفيديو كونفرانس البروفيسور كارل إنسفيلنير المدير التنفيذي لجامعة IMC، وحضر من الجانب النمساوي، جورج شتيلفريد سفير النمسا بالقاهرة، وعبر تقنية الفيديو كونفرانس ولفجانج سوبوتكا رئيس البرلمان النمساوي، والدكتور هاينز بوير مؤسس ورئيس مجلس أمناء جامعة IMC للعلوم التطبيقية Krems، ومن الجانب المصري، الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والدكتور محمد الشناوي، مستشار الوزير للعلاقات والاتفاقيات الدولية، والدكتور تامر عباس مدير برنامج السياحة والضيافة بالجامعة.