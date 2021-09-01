تجديد حبس 8 متهمين بقتل مسن وإصابة شقيقه في الشرقية

قررت نيابة مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، تجديد حبس 8 أشخاص بتهمة قتل «مسن»، وإصابة شقيقه 15 يوما على ذمة التحقيقات.

بلاغ بمقتل مسن وإصابة شقيقة

وكان اللواء محمد والي مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا يفيد بورود إشارة لمركز شرطة الزقازيق من أحد المستشفيات باستقبالها (شقيقين) بهما إصابات متفرقة ووفاة أحدهما، وما قرره المصاب أنه أثناء قيامه وشقيقه المتوفى بري أرضهما الزراعية بذات الناحية، فوجئا بحضور 4 مجهولين يستقلون 3 دراجات نارية، وبحوزتهم أسلحة بيضاء وقاموا بالتعدى عليهما بالضرب، وإحداث إصابتهما مما أدى إلى وفاة شقيقه.

ضبط المتهمين بقتل المسن وإصابة شقيقه

على الفور تم تشكيل فريق أمني، وبإجراء التحريات برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بأمن الشرقية، أمكن تحديد مرتكبى الواقعة (8 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية"- جميعهم مقيمون بدائرة المركز ).

عقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهم وضبطهم بمحل إقامتهم، وتبين إصابة أحدهم بجرح بالجبهة أعلى العين اليمنى وكدمة أسفل الظهر.

المتهمون يعترفون بارتكاب الواقعة

وبمواجهة المتهمين، اعترفوا بارتكابهم الواقعة وقرر المصاب وآخر من المتهمين أنه مساء يوم الواقعة توجها إلى أرض زراعية مملوكة لموظف بالمعاش، مقيم بدائرة مركز الزقازيق لسرقة بعض الثمار، إلا أن مالك الأرض إستعان بجاره وقاما بالتعدى عليهما بالضرب بعصا محدثين إصابته المشار إليها، فقاما بالتوجه لمحل إقامتهما والإستعانة بباقى المتهمين للإنتقام منهما وتوجهوا لمحل الواقعة وبحوزتهم (3 عصا "شوم" - 3 سلاح أبيض "سنجة") .

وأضافوا أنهمم شاهدوا المجنى عليهما نائمان، فظنوا أنهما المقصودان وتعدوا عليهم بالضرب محدثين إصابتهما التى أودت بحياة أحدهما وإصابة الثانى ولاذوا بالهرب.

بمواجهة باقى المتهمين بأقوالهما، أيدوا ذلك وأضاف أحدهم بتعديه على المجنى عليهما باستخدام قطعة حجرية تم العثور عليها بمكان الواقعة، أرشدوا عن الأدوات المستخدمة في ارتكاب الواقعة.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.