حظك اليوم برج الأسد الأربعاء 1-9-2021 مهنيا وعاطفيا

يتميز مولود برج الأسد بشخصيته القيادية، إذ أنه يحرص على أن يكون في المناصب العليا، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

ينصحك الفلك بتنظيم جهودك، عدم إهمال صحتك.. اعمل في صمت ولا تبدد طاقتك فيما لا يفيد وانتبه لحقوقك.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الثاني عشر ينصحك اليوم بالكتمان والحذر واحترس من المكائد ولا تتكلم عن حياتك الشخصية.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنان أحمد عز ويوافق تاريخ ميلاده 23 يوليو.