حظك اليوم برج الأسد الثلاثاء 31-8-2021 مهنيا وعاطفيا

من الصفات السلبية التي يتمتع بها مواليد برج الأسد، حبهم للسيطرة والقيادة التي قد تجرفهم أحيانا إلى الغطرسة وعدم تقبّل آراء الآخرين، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الأسد مهنيًا

القمر في منزل المشروعات يدعم خطواتك ويعدك بالنجاح والتقدم.

حظك اليوم برج الأسد عاطفيًا

فينوس وعطارد بمنزل العلاقات يمدانك بالخيال الخصب والحماس ويجعلانك تؤثر فيمن حولك بشكل رائع.

من أبرز مشاهير برج الأسد الفنان أحمد عز ويوافق تاريخ ميلاده 23 يوليو.