حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 31-8-2021 مهنيا وعاطفيا

مولود برج الدلو من الشخصيات القادرة على العمل في جماعة أو ضمن فريق، فهو يمتلك افرادة لتجاوز كل ما هو صعب أو ما يراه الآخرين مستحيل، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الدلو مهنيا

القمر في منزلك الخامس يدفعك نحو أن تحرز اليوم نتائج قياسية في كل نشاط تقوم به.

حظك اليوم برج الدلو عاطفيا

اليوم يحمل لك تعويضا عما مر بك وقد تنمو علاقة عاطفية وتتوطد بدون مشاكل.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنان عبدالله مشرف، ويوافق تاريخ ميلاده 15 فبراير.