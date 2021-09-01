قبل الافتتاح بساعات.. تفاصيل الدورة 78 من فينيسيا السينمائى

تنطلق خلال ساعات فعاليات الدورة الـ78 من مهرجان فينيسيا السينمائي، والمقرر أن تستمر حتى 11 سبتمبر الجاري، بمشاركة مجموعة كبيرة من أهم وأبرز صناع السينما ونجومها حول العالم، حيث يعود المهرجان بعد عام صعب بسبب تفشى فيروس «كورونا».

ويعرض مهرجان فينيسيا السينمائي الذي يرأسه ألبرتو باربيرا، في دورته الجديدة حوالي 21 فيلمًا طويلا في المسابقة الدولية، بحضور مجموعة كبيرة من المشاهير منهم: بن أفليك، كريستين ستيوارت، بينيلوبي كروز، كيرستن دنست وآدم درايفر وأوسكار إسحاق على السجادة الحمراء للمهرجان.

أبرز معلومات عن الدورة الـ78 من مهرجان فينيسيا السينمائي

- يترأس المخرج الكوري الجنوبي الحائز على جائزة الأوسكار بونج جون، لجنة تحكيم المسابقة الرسمية، والتي تضم الممثلين سينثيا إريفو، سارة جادون، فيرجيني إيفيرا، بالإضافة إلى المخرجين سافيريو كوستانزو وألكسندر ناناو، والكاتبة والمخرجة الصينية كلوي تشاو.

- فيلم «Madres Paralelas» للمخرج الإسباني بيدرو ألمودوفار، يفتتح فعاليات الدورة الـ78 من المهرجان، بجانب مشاركته في المسابقة الرسمية.

- يتنافس 21 فيلما في المسابقة الرسمية للمهرجان على جوائز الأسد الذهبي، وتضم أفلاما منتظرة منها «Spencer» من إخراج بابلو لارين ، من بطولة كيرستن ستيوارت بدور الأميرة ديانا.

- لن يعرض المهرجان فيلم «House of Gucci» للمخرج ريدلي سكوت، وسيطرح بدلا منه فيلم «The Last Duel» بطولة آدم درايفر، مات ديمون، بن أفليك وجودي كومر.

- تحصل الممثلة الأمريكية جيمي لي كورتيس، والممثل الإيطالي روبيرتو بينيني على جائزة الأسد الذهبي عن إنجاز العمر، بينما يحصل المخرج ريدلي سكوت على جائزة «Cartier Glory»، والتي تعد جزءًا من رعاية «كارتييه» للمهرجان.

- يشارك المخرج المصري محمد دياب بفيلم «أميرة»، ضمن برنامج «آفاق»، ويعرض يوم 3 سبتمبر الجاري ضمن فعاليات المهرجان.

- دعا مهرجان البندقية السينمائي الدولي صانعي الأفلام الأفغان صحراء كريمي وساهرة ماني للحديث عن سيطرة طالبان على أفغانستان مع «اهتمام خاص بوضع صانعي الأفلام والفنانين» منذ سيطرة الجماعة المتشددة على البلاد.