«الوطن» تنشر تفاصيل طرح وحدات «سكن مصر» بمدينة العلمين الجديدة

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، عن طرح حزمة متنوعة من الوحدات السكنية بالمدن الجديدة، من خلال بنوك التعمير والإسكان.

«الوطن» تنشر خلال التقرير التالي أبرز تفاصيل طرح الوحدات السكنية بمشروع «سكن مصر» في مدينة العلمين الجديدة، كالآتي:

1- عدد العمارات المتوقع طرحها بالمشروع 128، ويبلغ عدد الوحدات 4096 «سكنية»، بمساحات تبدأ من 100 إلى 115 مترا، وتقع خلف المدينة التراثية جنوب المنطقة الشاطئية مباشرة.

تفاصيل طرح وحدات سكن مصر بمدينة العلمين الجديدة

2- توقغت مصادر مطلعة بجهاز مدينة العلمين، طرحها على مرتين عبارة عن أولى، وآخر تكميلي لمن لم يستطيع الحجز بالمرحلة الأولى بعد شهرين من إجراء القرعة الأولى.

3- تتكون العمارات من أرضي + 8 أدوار متكررة، وكل طابق به 4 وحدات، وجميع الوحدات تشطيب كامل، ويوجد أسانسير في العمارة.

وحدات سكن مصر تتمتع بحصة في الأرض

4- جميع وحدات المشروع بسكن مصر لها حصة في الارض، وجار الانتهاء من تشطيب الواجهات.

5 - وتوقعت المصادر أن يجرى الطرح الجديد بأسعار تبدأ من 5 إلى 7 آلاف جنيه للمتر المربع الواحد، طبقا لنوع التميز، وتطرح كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بمشروع سكن مصر بمدينة العلمين الجديدة ببنوك التعمير والإسكان في عدد من محافظات الجمهورية.

الرئيس عبد الفتاح السيسي يشدد على توفير وحدات سكنية ذات جودة عالية للمصريين

ونشرت «الوطن» في وقت سابق، تفاصيل طرح الوحدات السكنية بمدينة الجديدة بالمنصورة الجديدة لأول مرة، مشيرة إلى أن الطرح الجديد يتضمن طرح وحدات الإسكان المتميز ذي الطابع الساحلي، لأول مرة في تاريخ المدينة الجديدة التي يشرف على جهازها المهندس محمد رجب.

وأكدت مصادر بجهاز مدينة المنصورة الجديدة، أنه من المتوقع أن تطرح الوحدات السكنية الجديدة ذات الطابع الساحلي، بأسعار تبدأ من 7 آلاف جنيه للمتر المربع الواحد.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي شدد على ضرورة طرح وحدات سكنية للمواطنين بجودة عالية بجميع محافظات الجمهورية والمدن الجديدة، للحد من التكدس داخل المدن القديمة وعواصم المحافظات.