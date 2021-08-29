تعرف على نتيجة تنسيق كلية الاقتصاد والعلوم السياسية 2021 على مستوى الجمهورية

أعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة تنسيق كلية الاقتصاد والعلوم السياسية 2021 على مستوى الجمهورية للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة 2021، لشعبة علمي علوم، وشعبة علمى رياضة ، والشعبة الأدبية ، خلال المؤتمر الصحفي لإعلان نتيجة المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات 2021 بحضور الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

الحد الأدنى لنتيجة تنسيق كلية الاقتصاد والعلوم السياسية

وأوضح وزير التعليم العالى، أن الحد الأدنى لنتيجة تنسيق كلية الاقتصاد والعلوم السياسية 2021 على مستوى الجمهورية ، جاءت كالتالي:

- اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة 359.

- الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسة الإسكندرية 352.

- سياسة واقتصاد السويس 349.

- سياسة واقتصاد بني سويف 344.

«الاقتصاد والعلوم السياسية» ضمن الكليات المتبقية في المرحلة الثانية

وأوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أنّ كلية الاقتصاد والعلوم السياسية تأتي ضمن الكليات المتبقية في المرحلة الثانية لطلاب علمي علوم، وكذلك لطلاب شعبة علمي رياضة، مشيرل إلى أنّ الحد الأدنى للقبول في الجامعات بالنسبة للشعبة العلمية بشقيها الرياضة والعلوم عند 254.5 درجة، بمعدل 62.07%.

وأشارت وزارة التعليم العالىي عبر موقعها الرسمي، إلى أنّ مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد، يسلم كود ورقم سري لكل جامعة، بحيث يمكن للجامعة إنزال المرشحين لها من طلاب الشهادات المختلفة.

الأوراق المطلوبة للتقديم بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية

وأكدت أنّه بعد إعلان نتيجة الترشيح في كل مرحلة من مراحل التنسيق، يمكن للطالب طباعة بطاقة الترشيح عبر موقع التنسيق الالكتروني، والتوجه إلى كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، التي جرى ترشيحه إليها لتقديم أوراقه وإتمام إجراءات قيده، على أن يقدّم الطالب الأوراق التالية:

- شهادة الميلاد الأصلية أو مستخرج رسمي منها.

- الاستمارة البيضاء الدالة على النجاح.

- عدد 6 صور شخصية.

- نموذج 2 جند للطلاب الذكور فقط من مكتب التجنيد التابع له الطالب.

- شهادة التفوق الرياضي للطلاب الحاصلين على حوافز رياضية فقط.

ولفتت وزارة التعليم العالي، إلى أنّه يمكن لكل جامعة سحب كشوف أسماء وبيانات الطلاب المرشحين لكليات ومعاهد الجامعات المصرية من قاعدة بيانات التنسيق الالكتروني مباشرة، عقب إعلان نتيجة التحويلات الإلكترونية لكل مرحلة، أو بعد حدوث أي تغيير في الترشيحات بزيادة الدرجات.