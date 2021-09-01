تتنافس عليها 59 أغنية.. توزيع جوائز «أنا المصري» في أكتوبر

قال المخرج خالد جلال، إن هناك 59 أغنية وطنية، تقدم بها 53 مطربا شابا، تتنافس على جوائز الدورة الرابعة من مسابقة الأغنية الوطنية للشباب «أنا المصري»، التي ينظمها قطاع شئون الإنتاج الثقافي.

خالد جلال يكشف موعد توزيع جوائز المسابقة

وأضاف المخرج خالد جلال في تصريحات للصحفيين، أنه من المقرر أن توزع الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، جوائز المسابقة في احتفال القطاع بانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، الذي اعتاد القطاع على تنظيمه كل عام، بحضور عدد من أبطال القوات المسلحة، الذين شاركوا فى حرب النصر، وكوكبة من الفنانين وقيادات وزارة الثقافة، وتعرض الأعمال الفائزة على قناة يوتيوب وزارة الثقافة.

وكان باب التقدم للمسابقة، بدأ فى الأول من يونيو الماضي، وأغلق في 15 أغسطس، وبعد نجاح المسابقة في تقديم أصوات شابة متميزة، أصبح التنافس على جوائز المسابقة يلقى اهتماما كبيرا من كل محافظات الجمهورية، إلى جانب أبناء المصريين المقيمين بالخارج، حيث تقدم للمسابقة هذا العام مصريين أحدهما مقيم بهولندا، وآخر بدولة الكويت.

يشار إلى أن فى النسخة الرابعة للمسابقة يسمح لأول مرة بمشاركة المصريين بالخارج، وتجرى المسابقة في فروع «الغناء- التلحين- التأليف- التوزيع الموسيقي»، ويقدم القطاع خمس جوائز مالية، المركز الأول 20 ألف جنيه، والمركز الثاني 15 ألف جنيه، والمركز الثالث 10 آلاف جنيه، والمركز الرابع 7 آلاف جنيه، والمركز الخامس 5 آلاف جنيه.

وتضمنت المسابقة عددا من الشروط منها: ألا يقل عمر المتسابق عن 18 عاما، ولا يزيد عن 45 عاما، وأن يكون مصري الجنسية، ويحق للمتسابق التقدم بعملين فقط، وألا يكون المتسابق فاز عن العمل المقدم في المسابقة، من أي جهة أخرى من قبل، ويقدم العمل الفني كامل عبارة عن أغنية وطنية (كلمات- لحن- غناء) بصيغة MP3.