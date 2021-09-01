شروط دخول الكويت بعد استئناف سفر المصريين.. لقاح معتمد وحجر منزلي

نشر مطار الكويت الدولي عبر موقعه الرسمي شروط دخول البلاد مجددًا، عقب قرار بدء التشغيل المباشر للرحلات الجوية من مصر إلى مطار الكويت الدولي، مشيرا إلى أنه لن يتم «دخول أي راكب قادم إلى دولة الكويت إلا بعد حصوله على شهادة فحص (PCR) سليبة تثبت خلوه من فايروس كورونا، وتكون سارية المفعول، 72 ساعة من ساعة وتاريخ المسحة والفحص، إلى وقت القبول على الرحلة وإلا تظهر عليه أي أعراض مثل (الرشح - العطاس - ارتفاع بدرجة الحرارة - والكحة)، ويسجل غير المحصنين بالتسجيل في تطبيق «إشلونك».

وسوف يُطبق على جميع الوافدين حجر منزلي لمدة أسبوع من تاريخ وصولهم إلى دولة الكويت، وفي حالة رغبتهم في إنهاء الحجر يجرون فحص (PCR) واحد، والدفع داخل دولة الكويت خلال فترة الحجر، وفي حالة ظهور نتيجة الفحص بخلو من الإصابة ينتهي الحجر المطبق عليهم.

اللقاحات المعتمدة وعدد الجرعات

وأعلن المطار أن اللقاحات المعتمدة بدولة الكويت و عدد الجرعات المطلوبة للتحصين هي: لقاح فايزر«جرعتين»، لقاح أسترازينيكا «جرعتين»، لقاح موديرنا «جرعتين»، ولقاح جونسون& جونسون «جرعة واحدة».

وبالنسبة لمن حصلوا على جرعتين مـن أحد اللقاحات غير المعتمدة في الكويت «سينوفارم - سينوفاك - سبوتنك» يتحتم أن يحصل المسافر إلى البلاد على جرعة واحدة إضافية على الأقل من اللقاحات المعتمدة في دولة الكويت.

السفر من مصر إلى الكويت

ووفي وقت سابق اليوم، أعلن المهندس يوسف سليمان الفوزان مدير عام الطيران المدني الكويتي، بدء التشغيل المباشر للرحلات الجوية من مصر إلى مطار الكويت الدولي.

ومن المقرر أن يكون عدد المسافرين 1562 راكبا في اليوم، وتنقل شركة الخطوط الجوية الكويتية 457 راكبا في اليوم، وسوف تنقل شركة طيران الجزيرة 324 راكبا في اليوم. وسوف تنقل الناقلات الجوية التابعة لجمهورية مصر العربية 781 راكبا يوميا.