السر في «المفاتيح المصطنعة».. حبس «سارقة الشقق» بشبرا الخيمة

أمر زياد الباسل مدير نيابة قسم ثان شبرا الخيمة بحبس سيدة 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامها بارتكاب وقائع سرقة الشقق السكنية في غياب أصحابها في دائرة القسم، عبر أسلوب «المفتاح المصطنع»، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.

وأدلت المتهمة باعترافات تفصيلية حول الواقعة، مؤكدة أنها كانت تراقب الشقق الخالية من السكان، أو تلك التي كان أصحابها بعيدين عنها، وكانت تفتحها بمفاتيح مصطنعة لسرقة محتوياتها، ثم التصرف فيها لدى عملاء سيئي السمعة، حيث كانت تقوم بسرقة كميات من المشغولات الذهبية والأجهزة الكهربائية من داخل هذه الشقق.

المتهمة بسرقة شقق شبرا تعترف بـ4 وقائع

وأضافت المتهمة بمزاولتها نشاطاً إجرامياً تخصص فى السرقة من داخل المساكن بأسلوب «المفتاح المصطنع»، واعترفت بارتكاب 4 حوادث سرقة بذات الأسلوب.

وأرشدت عن كمية كبيرة من المشغولات الذهبية المستولى عليها لدى عميليها، وكذلك عن مبالغ مالية من متحصلات نشاطهما الإجرامي، وأقرت بشرائها عدداً من المشغولات الذهبية من حصيلة نشاطها الإجرامي.

تفاصيل سقوط سيدة سرقة شقق شبرا

وكانت مديرية أمن القليوبية قد نجحت في كشف غموض سرقة شقق المواطنين بعد تعدد البلاغات في شبرا الخيمة، حيث تبين أن وراء هذه الوقائع سيدة تقوم بسرقة الشقق أثناء غياب أصحابها بأسلوب المفاتيح المصطعنة، حيث اُرتكبت 4 وقائع.

وتشكل فريق بحث قادة اللواء محمد عناني مدير مباحث القليوبية، وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب السرقات ربة منزل بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة، ولها معلومات جنائية.

وفي أحد الأكمنة أُلقي القبض على المتهمة وبحوزتها مجموعة من المفاتيح المصطنعة ومصوغات ذهبية، وبمناقشتها عن مصدر المضبوطات اعترفت بسرقتها من داخل مسكن أحد المواطنين بأسلوب المفتاح المصطنع.

وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات، واتهموها بالسرقة، وتولت النيابة التحقيق.