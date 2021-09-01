إنشاء 36 محطة مياه في 10 محافظات بـ4.7 مليار جنيه ضمن «حياة كريمة»

أكد المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ضرورة المتابعة المستمرة للموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وأن تكون معدلات إنجاز الأعمال أسبوعيا خلال الفترة المقبلة سريعة جدا، مشددًا على الالتزام بإجراءات المواصفات الفنية وجودة العمل والسلامة والصحة المهنية.

وذكر أن المبادرة تحظى باهتمام ومتابعة مباشرة من القيادة السياسية، ورئيس مجلس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

إنشاء 36 محطة مياه جديدة بتكلفة 4.7 مليار جنيه

واستعرض رئيس الشركة القابضة، حجم الأعمال القائمة التي تنفذها الشركات التابعة في 10 محافظات، والحزم التي تنفذها من إنشاء 36 محطة مياه جديدة بتكلفة تقديرية 4.7 مليار جنيه، ومد وتدعيم خطوط وشبكات مياه الشرب بتكلفة تقديرية حوالي 2.3 مليار جنيه، ومد وتدعيم خطوط الصرف الصحى بحوالي مليار جنيه، وتنفيذ وحدات الحديد والمنجنيز بما يقرب من مليار جنيه، وتنفيذ الوصلات المنزلية.

«رسلان»: المبادرة تسعى لتحسين الخدمات بالريف المصري

وقال «رسلان»، إن مبادرة «حياة كريمة» تمثل نقلة نوعية في حياة المواطنين، من خلال تحسين كل الخدمات بقرى الريف المصرى، لافتًا إل أن المبادرة بما لها من طبيعة وأهمية خاصة تستلزم ضغط توقيتات تنفيذ الأعمال بالجودة المطلوبة، والالتزام بالبرامج الزمنية المخططة ومواعيد الانتهاء المحددة، وكل ذلك يتطلب توثيق مراحل تنفيذ المبادرة منذ بدء تنفيذ المشروع.

وكلف رئيس الشركة القابضة، رؤساء الشركات التابعة بالمتابعة المستمرة واليومية لمشروعات المبادرة، وتحديث الموقف التنفيذى أولا بأول، والتنسيق مع كافة الأجهزة التنفيذية، وأن تكون مشروعات المبادرة على رأس أولويات الشركات خلال الفترة المقبلة، مع التأكيد على الاهتمام بجودة مياه الشرب المنتجة، وتعزيز منظومة مراقبة الجودة من خلال تجهيز المعامل وتدعيمها بأحدث المعدات أولوية قصوى للشركة القابضة وشركاتها التابعة، ومراقبة انتاج المياه من المصدر وحتى وصولها للمواطن.

جاء ذلك خلال رئاسته اجتماع اللجنة التنسيقية العليا لشركات مياه الشرب والصرف الصحي، عبر تقنية فيديو كونفرانس» مع رؤساء شركات المياه على مستوى الجمهورية، لمناقشة أهم الموضوعات والقضايا التى تتعلق بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، ومناقشة إجراءات تنشيط نسب التحصيل، وتفعيل قنوات الدفع الإلكتروني، والتوسع فى تركيب العدادات مسبقة الدفع، باعتبارها من أهم الملفات التى يجب وضعها على قمة الأولويات لضمان استدامة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

إجراءات استباقية لاستقبال فصل الشتاء

وشدد المهندس ممدوح رسلان، على اتخاذ الإجراءات والاستعدادات الاستباقية لاستقبال فصل الشتاء والأمطار والسيول المتوقعة، منها (الانتهاء من تطهير جميع بالوعات الامطار - إصلاح أي تلفيات ببالوعات الأمطار - تطهير الشبكات والمجمعات وبيارات محطات الرفع لزيادة طاقتها الاستيعابية - صيانة ورفع كفاءة محطات الرفع الكبرى - مراجعة وحدات التوليد الاحتياطية – وضع خطة لتمركز للشفاطات والمعدات والسيارات لتغطية المحاور الرئيسية والميادين ومنازل ومطالع الكبارى - تجهيز عدد من البدالات والطلمبات الغاطسة لتغطية المناطق الساخنة - التنسيق المستمر مع هيئة الأرصاد الجوية لمعرفة التنبؤات والتوقعات المحتملة لسقوط الأمطار ومدى كثافتها - رفع درجة التأهب بالخط الساخن 125 ومراكز خدمة العملاء - التنسيق بين غرف طوارئ الشركات وغرف عمليات المحافظات والجهات المعنية).

وأكد ضرورة استمرار اتباع الاجراءات الاحترازية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا فى جميع مواقع العمل الادارية والفنية ومراكز خدمة العملاء، والالتزام بكافة التعليمات الصادرة عن مجلس رئاسة الوزراء ووزارة الصحة فى هذا الملف، والتأكيد على تطعيم العاملين بالشركات حفاظا على سلامتهم.

وذكر أن تجربة المدارس الفنية الثانوية لمياه الشرب والصرف الصحي، تهدف إلى تخريج فنيين متخصصين، وعلى دراية كاملة بأعمال التشغيل من حيث جودة مياه الشرب والشبكات الخاصة بمياه الشرب والصرف الصحي، ويرجع ذلك إلى المواد التخصصية التي يقوم بتدريسها متخصصين من الشركة وذلك يؤدى الى نقل خبرتهم العملية للطلبه بجانب المواد العلمية.