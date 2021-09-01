«حياة كريمة» تواصل تطوير حياة الأهالي بالأقصر والإسكندرية «صور»

يواصل المشروع القومي حياة كريمة تطوير حياة الأهالي في القرى الأكثر احتياجات على مستوى الجمهورية، وفي محافظة الإسكندرية رافقت المهندسة آيه جمال، منسق «حياة كريمة» بالمحافظة، اللجنة الاشرافية لمحو الامية وتعليم الكبار، المشكلة بقرار من اللواء/ محمد الشريف - محافظ الإسكندرية، في إطار الاهتمام بتنمية الانسان ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بهدف حصر غير المتعلمين بمركز برج العرب والبدء في توفير فصول لمحو الامية قريبة من محل إقامتهم وذلك بنطاق قري المبادرة، وحتي الآن تم افتتاح مايقرب من ١٠ فصول لعدد ١٢٠ دارس تقريباً ولاقى الأمر ترحاب من المواطنين بشكل كبير.

استمرار العمل بمشروعات حياة كريمة ببرج العرب

كما أكدت مؤسسة حياة كريمة على استمرار العرض المسرحي من قبل وزارة الثقافة والذي بدء يوم الخميس الموافق ٢٦ أغسطس ولمده ١٠ أيام، حيث تم تقديم ٤ عروض حتى الآن بقري بهيج ، أبوصير، الغربانيات، وبلغ اجمالي عدد الحضور حوالي ١٠٠٠ مواطن.

وأشارت مؤسسة حياة كريمة إلى استمرار العمل بمشروعات المبادرة وهي :

١- توسعة ورفع كفاءة ٨ مدارس.

٢- إنشاء ٤ مجمعات خدمية.

٣- إنشاء رافع لمياه الشرب بقرية أبوصير.

٤- رفع كفاءة ٦ مراكز شباب.

حياة كريمة تواصل العمل لتطوير مدرسة قرية الزنيقة الابتدائية

أما بالمتابعة الميدانية لأعمال مبادرة «حياة كريمة» بمحافظة الأقصر، جاري العمل بمحطة رفع وشبكات صرف صحي الرياينة، مركز ومدينة ارمنت، وخط الطرد وشبكات الانحدار بقرية القبلي قامولا ونجع البركة مركز ومدينة القرنة.

كما يستكمل العمل بشبكات الصرف الصحي قريتي المحاميد بحري والمحاميد قبلي، وشبكات الانحدار للصرف الصحي بقرية توماس، وتركيب خط مياه ٨ بوصة بقرية وابورات المطاعنه لخدمة المناطق المحرومة.

وجاري أعمال النجارة بإنشاء مدرسة قرية الزنيقة الابتدائية، ومجمع خدمات قرى توماس، والنمسا، والشغب، حيث تتم تلك الأعمال تتم تحت إشراف وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.