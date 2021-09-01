اعتماد 287,5 مليون جنيه للمشروع القومي للبتلو ضمن «حياة كريمة»

صرح المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، بأنّ مجلس إدارة المشروع القومي للبتلو، برئاسة السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وافق على اعتماد 287,5 مليون جنيه لـ1730 مستفيدا من صغار المربين وشباب الخريجين، بإجمالي عدد رؤوس ماشية 19 ألف رأس، في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتطوير الريف المصري ورفع مستوى صغار المزارعين والمربين.

5.2 مليار جنيه إجمالي ما جرى تمويله للمشروع لأكثر من 32 ألف مستفيد

وأضاف الصياد في بيان عن وزارة الزراعة، أنّ إجمالي ما تم تمويله للمشروع حتى الآن نحو 5,2 مليار جنيه، لأكثر من 32 ألف مستفيد، لتربية وتسمين أكثر من 350 ألف رأس ماشية.

‏بدوره، قال طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، إنّ المشروع القومي للبتلو بدأ عام 2017 بتخصيص 100 مليون جنيه، وفي نهاية 2018 - 2019 جرى تخصيص وإضافة 400 مليون جنيه للمشروع، وبلغ المبلغ المخصص عام 2020 للمشروع (4,1 مليار جنيه)، وذلك بإضافة (3,6 مليار جنيه)، وفي عام 2021 تم إضافة مليار جنيه للمشروع، ليصبح إجمالي المبلغ المخصص للمشروع القومي للبتلو حاليا 5,1 مليار جنيه، وانعكس ذلك على توافر الكميات واستقرار الأسعار مع زيادة الإنتاجية من اللحوم الحمراء.

وأضاف سليمان أنّه يمكن الاستفادة من المشروع القومي للبتلو، من خلال التقدم لأقرب إدارة زراعية أو فرع بنك زراعي مصري المنتشرين على مستوى محافظات ومراكز الجمهورية، أو من خلال التواصل الإلكتروني مع قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة على أرقام واتساب 01558626681- 01558626682.