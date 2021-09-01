«عشان متتعرضش للخطر».. بروتوكول مصري جديد لعلاج كورونا للشباب والأطفال

قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس قسم المناعة بجامعة عين شمس، إن اللجنة العلمية لفيروس كورونا قررت تعديل بروتوكول علاج فيروس كورونا بآخر جديد جرى عليه عددًا من التغييرات، مع إضافة الفيتامينات كمواد اختيارية يحصل عليها المريض، مع استخدام عقاقير الأجسام المضادة.

«عقبة»: استخدام موانع التجلطات في المراحل المبكرة

وأضاف «عقبة»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «اليوم»، والذي تقدمه الإعلامية دينا عصمت، والمذاع على فضائية «DMC»، اليوم الأربعاء، أن البروتوكول الجديد يحتوي على استخدام الأدوية المضاده للتجلطات بأسلوب جديد، والذي كان عليه بعضًا من الملحوظات، إذ جرى وضع بنود جديدة لاستخدام موانع التجلطات في المراحل المبكرة، خاصة وإن كان المريض لديه استعداد للإصابة بذلك.

«عقبة»: استخدام بدائل للعلاجات المناعية كانت تستخدم من قبل بالحالات المتأخرة

وأوضح أنه جرى الاستعانة بأحد العقاقير التي تعالج مرض النقرس، وتساعد في عدم حدوث مشكلات مناعيه لدى المرضي، وهو ما سيحصل عليه مرضى الحالات المتوسطة والشديدة والتي ربما تحتاج لدخول العناية المركزة، بالإضافة لاستخدام بدائل للعلاجات المناعية، والتي تستخدم من قبل في الحالات المرضية المتأخرة.

معايير معينة للبروتوكول الجديد

ولفت إلى أنه جرى وضع معايير معينة للبروتوكول الجديد، حال كان من الضروري استخدام الكورتيزون لعلاج المرضي، حتى لا يًستخدم بشكل عشوائي، ويمكن أيضًا استخدامها في حالات التهابات نقص الأكسجين، مشيرًا إلى إضافه علاج آخر للفطر الأسود لكي لا يصاب المريض به من الأساس.

وأكد رئيس قسم المناعة بجامعة عين شمس، أن كافة الارشادات التي أفصحت عنها اللجنة جاءت على حسب شده الحالة المرضية والأعراض الجانبية التي يشكوا المريض منها، «مع البروتوكول الجديد هنقدر نستخدم علاجات مختلفة، وبيتم وضع ارشادات من خلال الدراسات العلمية اللي بتؤكد أن المرضي ممكن يستفيد من تدرج العلاجات».

استحداث بروتوكول لعلاج الأطفال المصابين بكورونا

وتابع: «استحدثنا بروتوكول لعلاج الأطفال المصابين بفيروس كورونا، وهو عبارة عن إرشادات علاجية تختلف من طفل لآخر، وبالنسبة للمرضي العاديين اللي حالتهم بسيطة يجب عليهم عدم التوجه للمستشفي، ولكن يجب أن يذهب للمستشفي من يعاني ظروف صحية صعبة، حيث أن بعض الحالات بيتم علاجها منزليا من خلال الأطباء».

توقعات بزيادة عدد حالات الإصابة بكورونا خلال فصلي الخريف والشتاء

واختتم: «إحنا عندنا توقع بزيادة عدد الحالات مع دخول فصلي الخريف والشتاء، وبعض الأرقام اللي بيتم تسجيلها يوميًا تؤكد حدوث الزيادة نتيجه أن بدايات الموجة الرابعة اللي بنتصور أنها هتحصل، وده بسبب عدم التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية، وتواجدهم في أماكن مغلقة غير جيدة التهوية».