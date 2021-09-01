«التعليم» تتيح امتحانات المواد غير المضافة للمجموع للثانوية العامة دور ثانٍ عبر موقع الوزارة 

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، امتحانات المواد التي لا تضاف للمجموع (التربية الدينية، التربية الوطنية، الاقتصاد) ومادة الإحصاء وتراجمها، لطلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة الذين لهم حق دخول الدور الثاني 2020/2021، وذلك عبر الرابط التالي (هنا).

رابط امتحانات المواد التي لا تضاف للمجموع

وأوضحت الوزارة في وقت سابق أن امتحانات المواد التي لا تضاف للمجموع على شكل (بوكليت) يقوم الطالب بطباعته من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة والإجابة عليه، وتسليمه لرئيس لجنة السير في موعد أقصاه الثلاثاء الموافق 7 سبتمبر 2021.