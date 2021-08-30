«زهقت وهموت نفسي».. طالب ينتحر بمبيد حشري بعد رسوبه في الامتحانات

تخلص طالب من حياته بـ مبيد حشري، ولفظ أنفاسه الأخيرة في الساعات الأولى من صباح اليوم، داخل منزله بمنطقة الصف جنوب محافظة الجيزة.

وذكرت التحريات والتحقيقات التى جرت تحت إشراف اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة للمباحث، أن الطالب، يبلغ من العمر 21 سنة، انتحر بعد رسوبه بالامتحانات في إحدى الكليات، خاصة أنه رسب عدة مرات قبل ذلك، فقرر إنهاء حياته، مشيرة إلى الطالب المنتحر كان يمر بحالة نفسية سيئة، بعد رسوبه 3 مرات في الجامعة.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى باشرت التحقيقات، وانتقلت إلى مكان الواقعة، وناظرت جثة الطالب المنتحر، وقررت عرضها على الطب الشرعى لتشريحها؛ لبيان أسباب الوفاة، وطلبت تحريات المباحث النهائية بشأن الواقعة، ولاتزال التحقيقات مستمرة.

أنا زهقت.. هموت نفسي

«أنا زهقت.. هموت نفسي».. هكذا تحدثت والدة الطالب أثناء مناقشتها أمام رجال المباحث، مؤكدة أن نجلها كان يمر بحالة نفسية سيئة، وأنه قال لها، قبل العثور على جثته في غرفة نومه، وبجواره كمية من المبيد الحشري: «إنه زهق من الحياة وهيموت نفسه»، بعد فشله في الدراسة ورسوبه عدة سنوات في الكلية، ولم تتهم أحدًا بالتسبب في وفاته.

طالب يطلق على نفسه الرصاص في حدائق القبة

وكانت منطقة حدائق القبة، قد شهدت خلال الأيام الماضية، حادثًا مأسويًا عندما أطلق طالب الرصاص على نفسه، من سلاح والده المرخص بعد رسوبه في الثانوية العامة.

وانتقل فريق من النيابة العامة حينها إلى مسرح الحادث، وقرر انتداب الطب الشرعى لتشريح الجثة؛ لبيان أسباب الوفاة، وطلبت تحريات المباحث النهائية حول الواقعة، ولاتزال التحقيقات مستمرة.