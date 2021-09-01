تجهيز 30 لجنة لامتحانات الدور الثاني للثانوية العامة بـ«تعليم الجيزة»

أكد مجدي الجيار، مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالجيزة، الانتهاء من كافة الاستعدادات المتعلقة بعقد امتحانات الثانوية العامة 2021 للدور الثاني بالتنسيق مع جميع الإدارات التعليمية، موضحاً أن إجمالي عدد المتقدمين للدور الثاني بلغ 23197 طالبا وطالبة، بواقع 11842 طالبا وطالبة للشعبة الأدبية، و7738 طالبا وطالبة لشعبة العلمي علوم، و3617 لشعبة علمي رياضة.

تخصيص طبيب وزائرة صحية في لجان سير الامتحانات

وأضاف «الجيار» في بيان له، أن إجمالي عدد اللجان 30 لجنة عامة علي مستوى محافظة الجيزة و تم تجهيز الاستراحات وتزويدها بكافة وسائل الراحة والمعيشة ومجهزة علي أعلى مستوى، بالتنسيق مع مديرية الصحة تم توفير طبيب أو زائرة صحية فى كل لجنة من لجان سير الامتحانات، وتم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية وربطها بغرف عمليات الإدارات التعليمية لمتابعة سير الامتحانات والتدخل الفورى.

وطالب بضرورة تقليل عدد الطلاب باللجان الفرعية لتصبح 14 طالبا باللجنة، والحفاظ على المسافات الآمنة بين الطلاب أثناء أداء الامتحان، مع تعقيم جميع مقرات لجان سير الامتحان بصفة دورية ويومية، واستخدام أجهزة الكشف الحراري للطلاب والمعلمين وبوابات التعقيم والتطهير، مع اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من تعقيم وتطهير المدارس يوميا وعقب الانتهاء من أداء الامتحان، والالتزام بارتداء الكمامة للجميع.

امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة تعقد ورقيا في لجان مؤمنة ومراقبة

وفي سياق متصل، أكدت وزارة التربية والتعليم، أن امتحانات الدور الثاني ستعقد ورقيا في لجان مؤمنة ومراقبة جيدا، موضحة أن الامتحانات تعقد بنظام البابل شيت والأسئلة الموضوعية التي تعتمد على الفهم وليس الحفظ والتلقين.

ووأضافت الوزارة، أنه تم توفير مراجعات مكثفة للطلاب في جميع المقررات الدراسية للطلاب على المنصات التعليمية، مثل منصة حصص مصر التعليمية وقناة مدرستنا 2 التعليمية.