أحمد حلمي يعود للدراما بعد 28 عاما.. ويؤجل «إكس» استعدادا للسباق الرمضاني

يعود الفنان أحمد حلمي، إلى الدراما التليفزيونية، بعد غيابٍ دام نحو 28 عامًا، منذ آخر أعماله التليفزيونية من خلال مسلسل «ناس ولاد ناس» الذي عُرض عام 1993.

وتعاقد أحمد حلمي، مع إحدى القنوات التليفزيونية، على بطولة مسلسل جديد، ومن المُقرر تصويره خلال الفترة القليلة المُقبلة، ليكون جاهزًا للعرض خلال الموسم الرمضاني 2022.

أحمد حلمي يؤجل تصوير فيلم إكس

وكان أحمد حلمي، يستعد لتصوير فيلمه الجديد «إكس»، والذي كان يستعد لتصويره ولكن توقف بسبب انشغاله في التحضير لمسلسله الجديد، الذي لم يستقر حتى الآن على اسمه.

ويستعد النجم أحمد حلمي لخوض السباق الرمضاني المقبل بعد غياب عن الدراما استمر لنحو 28 عامًا، منذ مسلسل «ناس ولاد ناس» عام 1993، وتلاها ظهور خاص في الجزء الأول من مسلسل «الجماعة»، وظهور خاص في مسلسل «الاختيار 2» والذي كان ظهور بسيط ولكن أحدث ضجة كبيرة.

أحمد حلمي يظهر في الاختيار والجماعة ويشارك بصوته في العملية ميسي

وكان آخر أعمال الفنان أحمد حلمي السينمائية، فيلم «خيال مآتة» عام 2019، مع النجوم: منة شلبي، وخالد الصاوي، وبيومي فؤاد، وانتصار، وسامي مغاوري، وغيرهم، وهو من تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج خالد مرعي.

يذكر أنّ أحمد حلمي، شارك في بطولة مسلسل «العملية ميسي»، لكن بالأداء الصوتي، حيث عُرض عام 2014، وشاركه في البطولة بشرى، وصلاح عبد الله، ونور حلمي، وعمر السعيد، وهو من تأليف تامر نادي، وإخراج أحمد مناويشي.

المسلسل تدور أحداثه حول قرد يُدعى (مسعد) أو (ميسي)، يترعرع في إحدى المناطق الشعبية، وتجنده السلطات المصرية لكي يعمل معهم من أجل متابعة الأنشطة التي تقوم بها العميلة الأمريكية (جيني)، وفي نفس الوقت تحاول المخابرات الأمريكية تجنيده هى الأخرى من أجل التجسس على الدكتورة (نهى) للوقوف على ما انتهى إليه بحثها حول مرض جنون البقر.