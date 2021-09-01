«فوطة منسية».. قصة معاناة سيدة بسبب «خطأ طبي» أثناء الولادة بالعاشر

كشف «إبراهيم فكري علوان»، باحث أول متفرغ بالبحوث الزراعية، مقيم بمدينة العاشر من رمضان، في محافظة الشرقية، تفاصيل تعرض ابنته «سارة» للإهمال الطبي وإصابتها بمضاعفات صحية خطيرة، بسبب خطأ طبي، أثناء خضوعها لعملية ولادة داخل أحد المستشفيات الخاصة.

تفاصيل تعرض سيدة لخطأ طبي أثناء الولادة في مستشفى بالعاشر

وقال «علوان»، والد السيدة المجني عليها، في تصريحات لـ«الوطن»، إنه «في يوم 3 يونيو الماضي، توجهت ابنتي لإجراء عملية ولادة بأحد المستشفيات الخاصة بمدينة العاشر من رمضان، وبعد الولادة، عادت لممارسة حياتها بشكل معتاد، دون أي شكوى، سوى من تعرضها لإمساك وبعد نحو 53 يوماً بدأت تشتكي من ارتفاع درجة الحرارة، وآلام في البطن، وتم عرضها على طبيب نساء فأخبرنا باحتمالية وجود التهابات والتصاقات في الأحشاء الداخلية، ووصف لها بعض الأدوية، منها مخفضات حرارة، وطلب منا التوجه له مرة أخرى بعد 3 أيام، لمتابعة حالتها الصحية لمعرفة إذا كانت تتحسن أم لا، ولكن طوال الـ3 أيام لم تتحسن، وظلت تعاني من ارتفاع درجة الحرارة، وبإجراء أشعة تبين وجود تجمع دموي ملوث».

اكتشاف تجمع دموي ملوث

وتابع الأب قائلاً: «أرسلنا التقرير إلى الطبيب الذي أجرى لها عملية الولادة، وعبر عن دهشته من حجم التجمع الموجود، ولكنني فوجئت به يطلب مني إحضارها لعيادته بعد أسبوع، بدلاً من أن يطلب التوجه له مباشرةً، خاصةً وأن التجمع الدموي الملوث يمكن أن يؤدي إلى وفاة ابنتي»، وأردف بقوله: «توجهت إلى الطبيب الذي وقع الكشف عليها سابقاً، وأخبرنا بضرورة عرضها على طبيب جراحة».

«فوطة منسية» وثقب في القولون

وأوضح أن طبيب الجراجة طلب إجراء فحوصات طبية، مشدداً على ضرورة خضوع ابنته لعملية جراحية خلال ساعات، وبالفعل تم إجراء العملية في صباح اليوم التالي، وتم إزالة التجمع الدموي، لافتاً إلى أن الطبيب أبلغهم بأنها قد تحتاج للخضوع إلى أكثر من عملية، وبالفعل، أثناء قيام أحد الأطباء بالتغيير على الجرج مكان العملية، لاحظ وجود جسم غريب في بطن ابنته، وبإبلاغ طبيب الجراحة، قرر إجراء عملية جراحية جديدة، لاستكشاف ما يوجد داخل البطن.

وأوضح أنه تبين وجود جسم غريب أسفل الغشاء البروتيني المبطن للأحشاء الداخلية، وباستخراجه تبين أنه «فوطة منسية» في بطن ابنته منذ خضوعها لعملية الولادة، وبعد استخراج «الفوطة»، فوجئ الأطباء بوجود ثقب في الأمعاء الغليظة، كما تبين وجود أثر غرزة خياطة بجوار الثقب.

وأضاف أن ابنته مازالت تعاني من مضاعفات صحية، منها تغيير مسار الإخراج، وعدم القدرة على الحركة، وعدم قدرتها على رعاية طفلها حديث الولادة، إضافة إلى طفلتيها الآخريين، لافتاً إلى أنه بعد تحرير محضر ضد الطبيب الذي أجرى لها عملية الولادة، تواصل معهم واعترف بأنه مخطئ، ثم اتهمهم بابتزازه، وطالب الأب الجهات المختصة بسرعة التحقيق في الواقعة، مؤكداً ثقته في القضاء المصري.

بلاغ بواقعة تعرض سيدة للإهمال الطبي

وتلقى اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، إخطاراً يفيد بتقدم أسرة «سارة» ببلاغ يتهمون فيه طبيب نساء وولادة بالتسبب في إصابتها بمضاعفات صحية خطيرة، بسبب خطأ طبي أثناء إجراء عملية ولادة لها، ونسيان فوطة بداخل أحشائها، والتسبب في حدوث ثقب في القولون، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.