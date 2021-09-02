«التعليم العالي» تحذر طلاب الثانوية العامة من الكيانات الوهمية

حذر السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، المشرف على قطاع التنسيق، طلاب الثانوية العامة وما يعادلها من شهادات، من الكيانات الوهمية والمؤسسات التي تدعي انتمائها للوزارة والجامعات المختلفة المحلية والدولية.

وشدد «عطا» خلال تصريحاته الخاصة لـ«الوطن» على الطلاب بضرورة التوجه لوزارة التعليم العالي أو التواصل عبر المنصات المختلفة للوزارة، وكذلك الإطلاع على القوائم المعلنة المعتمدة والمتاحة على موقع المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، خاصة المؤسسات التعليمية خارج مصر.

عطا: لجنة الضبطية القضائية تتابع الترويج للكيانات الوهمية

وأكد المشرف على قطاع التنسيق، أن العمل يجرى على قدم وساق من قبل لجنة الضبطية القضائية، لرصد أي كيانات تعليمية أو مؤسسات تروج للإعلانات المختلفة، وذلك لضبطها حال مخالفتها للإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن.

كما شدد السيد عطا، على ضرورة أن لا يتسرع الطلاب وأولياء الأمور في السعي خلف مروجي الإعلانات الوهمية والشهادات غير «الحقيقية، والمعتمدة» من قبل المجلس الأعلى للجامعات.

وتواصل الجامعات الحكومية استقبال طلاب تنسيق المرحلة الثانية 2021 للجامعات الحكومية، تنفيذا لقرارات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي واللجنة العليا للتنسيق، لليوم الثالث على التوالي، منذ انطلاقها يوم الثلاثاء الماضي، وحتى السبت المقبل، وسط عدد من الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا «كوفيد 19».

وقالت مصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إنه من المرجح مد أعمال المرحلة يوما إضافيا حال وجود عدد كبير من الطلاب لم يسجلوا، وانتظارا لباقي نتائج التظلمات، أسوة بالمرحلة الأولى، موضحة أن اعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية سيكون الثلاثاء المقبل أو الأربعاء.

وأكدت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن الغرفة المركزية لمتابعة أعمال التنسيق لم ترصد أي مشكلات بشأنها حتى الآن، أو في أثناء تسجيل الرغبات على الموقع الإلكتروني للتنسيق.