بـ14 لغة.. حملة ترويج للسياحة في المحافظات المصرية لمدة 27 يوما

أطلقت وزارة السياحة والآثار، ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، اعتباراً من مساء اليوم الأربعاء ولمدة 27 يوماً، حملة دعائية عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة الخاصة بالوزارة وبالهيئة للترويج السياحي للمحافظات المصرية، وذلك في إطار الاحتفال بيوم السياحة العالمي، الذي يجري الاحتفال به يوم 27 سبتمبر من كل عام. وقد حددت منظمة السياحة العالمية، شعار «السياحة لتحقيق نمو شامل» ليكون شعار الاحتفال لهذا العام.

وقال أحمد يوسف الرئيس التنفيذي للهيئة، إن الحملة أطلقتها الوزارة عبر مواقعها الرسمية والترويجية علي منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، التي تهدف إلى إظهار جمال وعراقة الـ27 محافظة بجمهورية مصر العربية، والأنماط والمنتجات السياحية التي تتمتع بها، وذلك من خلال نشر فيديو قصير بما يعكس ثراء وتميز المنتج السياحي المصري، وذلك على مدار الـ27 يوماً المقبلة بواقع محافظة كل يوم، حتى يوم 27 سبتمبر الجاري.

وأشارت لمياء كامل مساعد وزير السياحة والآثار للترويج، إلى أن الحملة تستهدف شريحة كبيرة من المهتمين بالسياحة والسفر في العالم، حيث يجري إطلاقها بنحو 14 لغة في الأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر، مع إثراء المحتوى الرقمي للمقاصد السياحية المصرية لتحظى بأنظار ومتابعات شرائح كبيرة من المتابعين لهذه المنصات وإبراز مكانة مصر المتميزة كأحد المقاصد السياحية العالمية.