مدير معابد الكرنك: معدل السياحة ارتفع بعد تخفيف إجراءات كورونا

قال الدكتور مصطفى الصغير، مدير منطقة معابد الكرنك، شمال محافظة الأقصر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن العام الحالي يشهد حالة من الارتفاع في عدد الزيارات من السياح عن العام الماضي بشكل كبير بسبب ظروف فيروس كورونا المستجد، ونتيجة الإجراءات الاحترازية التي تفرضها العديد من الدول في العالم على مواطنيها داخل المنازل من حيث الالتزام بعدم الخروج خلال العام الماضي، ما جعل السياح متعطشين على حد تعبيره، لزيارة مصر بشكل عام والأقصر بشكل خاص، ما أدى ذلك إلى انتعاش حركة السياحة داخل محافظة الأقصر السياحية وزيارة معالمها المختلفة.

زيارة معالم الأقصر وسط إجراءات احترازية

وأكثر الجنسيات تواجدًا هي الجنسية الإسبانية، ثم الجنسية الروسية، والجنسية الأوكرانية، ثم الجنسية العربية والمصرية، داخل معابد الأقصر لزيارتها والتعرف على الحضارة المصرية القديمة، وسط إجراءات احترازية مشددة أعلنتها وزارتا السياحة والصحة والسكان، من حيث ارتداء الماسكات الطبية الواقية، وكذلك استعمال المُطهرات بشكل دوري، مع الحفاظ على التباعد الاجتماعي بين السيُاح منعا لانتشار فيروس كورونا المُستجد بين الزوار والعاملين في السياحة.

عودة السياحية الأمريكية عقب نهاية أكتوبر

وخلال هذه الفترة يستقبل مطار الأقصر الدولي، رحلات شارتر قادمة من فرنسا وإسبانيا من باريس ومدريد على متن رحلات طيران تابعة لشركة مصر للطيران وشركة فلاي ايجيبت، بشكل دوري وأسبوعيًا، حيث يتم تسيير رحلتين أسبوعيًا وبشكل دوري، على أن يتم زيادة عدد الرحلات مستقبلًا لأكثر من ذلك في الفترات المقبلة وتحديدًا شهر أكتوبر المقبلة، مع احتمالية عودة السياحة الأمريكية مرة أخرى حسب ثروت عجمي رئيس غرفة شركات السياحة بجنوب الصعيد، عقب نهاية شهر أكتوبر المقبل، بعد توقفها نتيجة ظروف فيروس كورونا المستجد والذي أدى لاتخاذ العديد من الدول الغربية قرارات بمنع السفر إلى عدة دول وغلق مجالها الدولي كذلك منعًا لانتشار فيروس كورونا بين السيُاح.