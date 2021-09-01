الكويت تحدد عدد المصريين لبدء رحلات الطيران المباشر: 1562 راكبا يوميا

أفادت صحيفة «القبس» الكويتية نقلًا عن مصادر مطلعة في الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي، أن الإدارة حددت «كوتة» بأعداد القادمين من مصر إلى الكويت، على خلفية موافقة مجلس الوزراء على رفع الطاقة الاستعابية للقادمين بمطار الكويت الدولي إلى 10 آلاف راكب يوميًا.

نقل 1562 راكبا من مصر إلى الكويت يوميا

وقالت المصادر الكويتية المسؤولة لصحيفة «القبس» الكويتية، إن كتابا وجه اليوم الأربعاء، إلى الطيران المدني المصري يحدد النسبة المحددة لشركات الطيران المحلية والمصرية، بواقع 1562 راكبا قادما إلى البلاد في اليوم، منها 781 راكبا لشركات الطيران المحلية، ومثلهم لشركات الطيران المصرية.

وأفادت المصادرلـ«القبس» بأن التشغيل المباشر مع مصر سيكون على مدار الأسبوع، بحيث يتم استقبال 1562 راكبا يوميا، أي بمعدل 10934 راكبا أسبوعيا، مشيرة إلى أن الخطاب الموجه إلى جمهورية مصر العربية، أكد أن «كوتة» الأعداد جاء بعد تقييم السلطات المختصة في دولة الكويت للتشغيل التجاري في مطار الكويت الدولي، بعد أن تقرر البدء بالتشغيل المباشر وفق السعات المقعدية ما بين البلدين الشقيقين للرحلات القادمة لمطار الكويت الدولي.

وأضافت المصادر أن الخطاب الموجه دعا الطيران المدني في مصر، إلى التكرم بالموافقة على تشغيل الناقلات الجوية التابعة لدولة الكويت، على أن يقوم الطيران المدني في مصر بتحديد الشركات التي ستقوم بالتشغيل من حصة الجانب المصري، وفق ما تم تحديده، ليتسنى الموافقة على جداول تشغيل الشركات دون تأخير.

وأوضحت المصادر الكويتية المسؤولة لصحيفة «القبس»، أن الخطاب سالف الذكر، أكد أن السلطات المختصة في دولة الكويت، سوف تنظر بزيادة السعات المقعدية في المستقبل القريب وبعد التقييم الصحي، مشيرة إلى أن السعة المقعدية للرحلات المغادرة من مطار الكويت لا توجد عليها أي قيود.

مطار الكويت يعلن عن اللقاحات المعتمدة

وكان مطار الكويت الدولي أعلن أن اللقاحات المعتمدة بدولة الكويت وعدد الجرعات المطلوبة للتحصين هي لقاح فايزر«جرعتين»، ولقاح أسترازينيكا «جرعتين»، ولقاح موديرنا «جرعتين»، ولقاح جونسون اند جونسون «جرعة واحدة».