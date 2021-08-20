انهيار عقار دمنهور.. عمره 10 سنوات ووقع في غمضة عين والنتيجة 7 ضحايا

انهار عقار دمنهور بمحافظة البحيرة في غمضة عين، وراح ضحيته 7 أشخاص، توفى منهم 5 أشخاص تم انتشال جثثهم من تحت الأنقاض، فيما أصيب اثنان جرى إنقاذهما بواسطة قوات الإنقاذ البري، عقب انهيار عقار دمنهور المكون من 5 طوابق، والكائن في شارع «عثمان بن عفان»، المتفرع من شارع السجن القديم بدمنهور، وتبين أنه لم يمر على إنشائه سوى 10 سنوات فقط، ولم يصدر بشأنه أي قرار إزالة، ووجهت الأجهزة التنفيذية إلى إخلاء 5 عقارات مجاورة للعقار المنهار، لحين العرض على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بمحافظة البحيرة، لعمل تقرير حول صلاحيتها، واتخاذ القرار المنساب بشأنها.

انهيار عقار دمنهور يتسبب في مصرع 5 أشخاص

وانهار العقار المكون من 5 طوابق مساء أمس الخميس، وتحركت على الفور الأجهزة الأمنية إلى مكان انهيار عقار دمنهور، وفرضت طوقاً أمنياً حول العقار، وبدأت في البحث عن ناجين وتمكنت من إنقاذ شخصين، لتبدأ عملية البحث عن متوفين تحت أنقاض العقار، ومع مرور الوقت، زاد عدد المتوفين، الذي جرى انتشال جثثهم من تحت أنقاض العقار، إلى 5 أشخاص، من بينهم صاحب العقار، ويُدعى «عزوز زغلولة»، وجرى نقلهم إلى مستشفى دمنهور، حيث تم التحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.

محافظ البحيرة يتابع انهيار عقار دمنهور

وتابع اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، واللواء أحمد عرفات، مدير أمن البحيرة، تطورات انهيار عقار دمنهور لحظة بلحظة، وانتقلا رفقة قيادات المحافظة والمديرية إلي موقع الانهيار، ووجه المحافظ بتوفير كافة المعدات، وتكثيف الأعمال لرفع كافة التراكمات، كما أمر بإخلاء 5 عقارات مجاورة لعقار دمنهور المنهار احتياطياً، وفصل المرافق عنها من مياه وكهرباء وغاز، لحين انتهاء اللجنة الهندسية التي تم تشكيلها من عملها وفحصهم.

كما وجه المحافظ بتوفير كافة الرعاية للأسر المتضررة من الانهيار، وتوفير كافة الدعم لهم من مديرية التضامن الاجتماعي.