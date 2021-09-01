وزير الاتصالات عن مصروفات «مصر المعلوماتية»: مناسبة وليست باهظة

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن التكلفة الدراسية الخاصة بجامعة مصر المعلوماتية ليست باهظة الثمن، وجرى وضعها على موقع الجامعة، لكن في الوقت ذاته، هناك توسع للغاية في منح التفوق، «بدأنا بـ45% منح للملتحقين في السنة الأولى، وتستمر معهم حتى نهاية الأربع سنوات، وهناك منح تفوق تقدم للمتفوقين ولأوائل الثانوية العامة، وهي مجانية بالكامل».

المصروفات الخاصة بالجامعة ليست مبالغ فيها

وأضاف «طلعت»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، مع الإعلامية عزة مصطفى، الذي يُعرض على شاشة «صدى البلد»، أن المصروفات الخاصة بالجامعة ليست مبالغ فيها، بل بالعكس مناسبة، وفي سياق كل الجامعات الخاصة، كما أن التخصصات التي تتيحها الجامعة في منتهى الأهمية، ويتطلبها سوق العمل، كما أن من سيتخرج في الجامعة، سيعمل في مجال تخرجه.

أول جامعة متخصصة في الاتصالات على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا

وتابع: «هيكون معاه شهادة من جامعة مرموقة في هندسة الحاسبات، أو في علوم الحاسبات أو الفنون الرقمية، أو تكنولوجيا الاعمال، كل هذه المجالات الاكثر طلبًا في سوق العمل، انتقائنا لهذه الكليات جاءت نتيجة دراسة مستفيضة لسوق العمل واتجاهاته المستقبلية»، موضحًا أن جامعة مصر المعلوماتية تُعد أول جامعة متخصصة في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا.

مصروفات جامعة مصر المعلوماتية

وبالعودة لموقع الجامعة، فإن مصاريف كلية الفنون الرقمية والتصميم 189.150 ألف جنيه في السنة مقسمة على الترمين، ومصاريف كلية الهندسة جامعة مصر للمعلوماتية ب 108.604 ألف جنيه في السنة، و مصاريف كلية الحاسبات والمعلومات 172.268 ألف جنيه في السنة، و مصاريف كلية معلوماتية الأعمال 189 ألف جنيه في السنة.