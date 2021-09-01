رئيس القطاع الديني بـ«الأوقاف»: نهتم ببناء الساجد قبل المساجد

قال الدكتور هشام عبد العزيز، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إن الدكتور محمد مختار جمعة أوجد فلسفة جديدة داخل الوزارة تهتم ببناء الساجد قبل المساجد، من خلال الاهتمام بصحة الإمام وفكره، عبر دورات تدريبية مكثفة لبناء شخصية الإمام لتساعده في فهم القرآن الكريم والسنة النبوية، ليصبح قائدا في بناء الفكر المستنير في مصر وخارجها.

«عبدالعزيز»: هناك أشخاص منغلقون ينعتون من يخالفهم بالكفر

وأضاف «عبد العزيز»، خلال استضافته في برنامج «صالة التحرير» على قناة «صدى البلد»، اليوم الأربعاء، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أن وزارة الأوقاف تدعم الإمام المفكر، لأن هناك عدد من الأشخاص لا يفكرون ولديهم انغلاق، وعندما تتحدث إليهم ينعتونك بالتخلف والكفر، مشيرًا إلى أن عبد الله بن عباس قال لعمر بن الخطاب، إنه سيأتي أقوام يحفظون القرآن ولا يفقهون، وهؤلاء سيحتكون ببعض ويدخلون في معارك، وهذا ما حدث مع مختلف الفئات المتأسلمة. وأشار إلى أن الله قال في سورة طه طه «مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقى، إِلاَّ تَذْكِرَةً لِّمَن يَخْشَى، تَنزِيلا مِّمَّنْ خَلَقَ الأَرْضَ وَالسَّمَاوَاتِ الْعُلَى».

رئيس القطاع الديني: لا يمكن فهم النص القرآني إلا بإعمال العقل

وأوضح رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، أنه بالرجوع إلى أصل السنة وأراء الصحابة نجد تيسيرا للأمور من خلال فهم مقاصد الشريعة، لأن النص القرآني لا يتعارض مع العقل.

وذكر أن الشخص لن يفهم النص فهما صحيحا إلا بإعمال عقله، مشيرًا إلى أن هناك ما يسمى بالأمن الفكري وهو دور وزارات الأوقاف والتعليم والثقافة.

وتابع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف: «كان هناك رجال يدعون أنهم الذين يفهمون فقط في الدين، لذا كان هناك صدامات، ولكن حاليا يوجد رجل الدين المنفتح وليس المنغلق، لذلك لن توجد صدامات».