عالم فيروسات: تحورات فيروس كورونا وصلت لـ9 أنواع أخطرها «دلتا بلس»

قال الدكتور أيمن الشبيني، أستاذ علم الفيروسات بجامعة زويل، إن وضع جائحة فيروس كورونا على مستوى العالم بات وضعًا غير مبشر بأي خير، وهو ما دفع منظمة الصحة العالمية بأن تقوم بتصنيف الفيروسات وتحوراتها لدرجات معينة، وبات منها فيروسات ذات خطورة واستمرارية في سرعة الانتشار، وذلك بعدما وصل عدد التحورات إلى 9 أنواع مختلفة.

عالم فيروسات: «إحنا مش بنحس غير بالتحورات المؤثرة»

وأضاف «الشبيني»، خلال استضافته ببرنامج «الحياة اليوم»، الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية «الحياة»، اليوم الأربعاء، أن التحورات بالنسبة للفيروس بشكل عام تحدث بشكل دوري قد يصل لمرتين شهريًا، خاصة أحادية الشريط الوراثي، «ده تحور طبيعي ولكن إحنا مش بنحس غير بالتحورات المؤثرة، ودي نعمة من عند ربنا».

«الشبيني»: نسبة التحورات عالية

وتابع: «من أكبر المشكلات التي قد تحدث للأطباء أو العلماء هو حدوث تحور في الفيروس أثناء عملهم في التوصل لعلاج يقاومه في نفس الفترة، ما يؤدي إلى حدوث تحور للفيروس مقابل العلاج الذي جرى اكتشافه، «ده اللي حصل دلوقتي للأسف بالنسبة لكورونا، لأن نسبة التحورات عالية».

وأكد أن هناك عددًا من دول العالم بدأ ينتشر فيها الإصابة مرة أخرى، ولكن هذا لا يقلل من أهمية اللقاحات المنتشره حاليًا، «التطعيم قلل نسبيًا نسبة الأعراض المزمنة اللي بتستلزم دخول المستشفيات، وأنا وكل الناس والمنظمات العالمية نتوقع تطوير لقاح الفترة المقبلة للمتغيرات الجديدة مثل مو».

«دلتا» أخطر التحورات الحالية

وتابع: «أخطر التحورات الحالية هو تحور دلتا، وده بيؤكد أن الفيروس قادر على الانتشار بشكل كبير جدًا، وخطورة الفيروس أنه لو زاد قوة مناعته أو قدرته على التخفي من الجهاز المناعي مشكلة حقيقية».