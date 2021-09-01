بيع 20 ألف تذكرة من أفلام فينيسيا.. ومدير المهرجان: من أقوى الدورات

دقائق قليلة تفصل جمهور السينما حول العالم، عن انطلاق فعاليات النسخة 78 من مهرجان فينيسيا السينمائي، اليوم، والذي تستمر فعالياته حتى 11 سبتمبر الحالي، ووسط الحضور الجماهيري، بالإضافة إلى تواجد أبرز صناع السينما، من مختلف دول العالم، تتخذ إدارة المهرجان إجراءات صارمة لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

إجراءات صارمة لمواجهة «كورونا» في فينيسيا السينمائي

اتخذت إدارة المهرجان العديد من الإجراءات لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث قامت بوضع العديد من مواقع اختبار «كوفيد -19» وسط أماكن إقامة فعاليات المهرجان، وإلزام ارتداء الاقنعة الواقية داخل القاعات، كما أعاد أحد الإضافات الأقل شعبية في العام الماضي، جدار عملاق يحجب السجادة الحمراء مما يضمن منع المارة من التجمع وكسر التباعد الاجتماعي.

ويجب على جميع الحاضرين من الجمهور والمهنيين إظهار ما يسمى بالبطاقة الخضراء، ما يثبت أنهم إما محصنون بالكامل أو تم اختبارهم سلبيًا لـ«كوفيد -19».

قال مدير المهرجان ألبرتو باربيرا، الثلاثاء الماضي، إنه يأمل أن تكون نسخة 2021 من المهرجان بمثابة «إعادة الافتتاح التي لم تكن كذلك العام الماضي»، ولكن على عكس مهرجان السينما في «كان»، الذي عاد إلى الحياة هذا العام في فرنسا بعد تخطي عام 2020، لا يزال يتعين على البندقية الامتثال للقيود الإيطالية الصارمة لمكافحة فيروس كورونا.

وقال باربيرا إن الظروف الصعبة التي شهدها العالم العام الماضي عملت على تحفيز إبداع المخرجين، متابعا: «الأفلام التي قدمها المخرجين هذا العام تعتبر من أفضل أفلامهم هذا يعني أن هذه الدورة ربما ستكون واحدة من أقوى الإصدارات في السنوات الأخيرة».

لم يقتصر الأمر فقط على صناع السينما، حيث عاد الجمهور أيضًا بأعداد أكبر إلى المهرجان، حيث ذكرت وكالة الأنباء الإيطالية «أنسا» الأسبوع الماضي، أن حوالي 90 من 200 عرض عام قد بيعت بالفعل مع 20 ألف تذكرة من 28 ألف تذكرة متاحة للجمهور في غضون أيام من افتتاح شباك التذاكر في منتصف أغسطس.

نفاذ تذاكر فيلم «Dune» في فنيسيا بمجرد طرحها على الأنترنت

ومن الأفلام التي تم بيع تذاكرها بالكامل «Dune» للمخرج دينيس فيلنوف، وهو الفيلم مقتبس من رواية تحمل نفس الأسم لفرانك هربرت، والتي بيعت في غضون دقائق من طرحها على الإنترنت، مما دفع مدير المهرجان ألبرتو باربيرا للانتقال إلى «تويتر» للتعبير عن أسفه لأن «الكثير من الذين أصيبوا بخيبة أمل».