استشاري مناعة: الوجبات الجاهزة سبب رئيسي في تحورات فيروس كورونا

قالت الدكتورة نهلة عبدالوهاب استشاري البكتيريا والمناعة ورئيس قسم البكتيريا بمستشفى جامعة القاهرة، إن العلماء لا يعتبرون الفيروس كائنا حيا ما دام خارج جسد الإنسان: «هو بيدخل الخلايا بتاعتنا ويبدأ يعيش جواها، علشان كده لما بيموت الفيروس بموت الخلية اللي شغالة معاه».

عبدالوهاب: العلماء يحاولون السيطرة على الفيروس حتى لا يتكاثر ويهاجم أكثر من خلية

وأضافت «عبدالوهاب»، خلال استضافتها ببرنامج «الحياة اليوم»، الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية «الحياة»، اليوم الأربعاء، أن العلماء يسعون إلى تحجيم الأعراض الجانبية لإصابة الشخص بمختلف الفيروسات، كما يقوم الأطباء بتحجيم دور الفيروسات لعدم تفاقم المرض: «العلماء بيحاولوا دايما يعملوا كنترول على الفيروس علشان ميتكاثرش ويهاجم أكتر من خلية».

عبدالوهاب: «بلاش مضادات حيوية»

وأوضحت رئيس قسم البكتيريا بمستشفى جامعة القاهرة، أنه يجب عدم استخدام المضادات الحيوية حال شعور الشخص بزيادة في درجة حرارة جسده أو بأعراض طفيفة من الفيروس: «أرجوكم بلاش مضاد حيوي، لو استمرينا على هذا الأسلوب هيظهر عندنا سلالات من البكتريا مقاومة للمضادات الحيوية اللي عندنا وبالتالي الناس مش هتخف».

وأكدت أن الوجبات الجاهزة سبب رئيسي في تحورات الفيروس وانتشاره، لافتة إلى أن ما يحدث في أمريكا من انتشار للفيروس يدق ناقوس الخطر تجاه تلك العادات.

وتابعت: «فيه نظريات كتير أوي بتقول إن دهون البطن بتقلل المناعة، ولازم ساعات النوم بتاعتنا تكون من 6 لـ8، وللأطفال لازم توصل لـ10 ساعات نوم، وبعد الساعة 1 صباحا الشخص بيفقد السيطرة على مراكز الإشباع في الجسد، وهياكل أي حاجة قدامه».