استشاري: تخصيص مستشفيات لعزل الأطفال المصابين بكورونا في أمريكا

قال الدكتور أشرف الفقي، استشاري الأبحاث الإكلينكية بواشنطن، وزميل سابق لهيئة الدواء الأمريكية، إن سلالة دلتا من فيروس كورونا المستجد هي الأكثر انتشارا في قارتي أوروبا وأمريكا الشمالية، مشيرًا إلى فتح مستشفيات عزل للأطفال فقط لأن السلالة تصيب هذه الفئة العمرية بكثرة، حيث أصيب عدد كبير في ولايتي فلوريدا ولويزيانا، وشُغلت الأسرّة ووصلت للحد الأقصى بكثير من المصابين بضيق صدر وصعوبات في التنفس.

ارتفاع نسبة إشغال الأسّرة للأطفال

وأضاف «الفقي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء DMC»، والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية «DMC»، اليوم الأربعاء، أن الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال أشارت إلى أن نسبة إشغال الأسّرة للأطفال في المستشفيات زادت بنسبة كبيرة في الفترة الأخيرة بعد زيادة الإصابة بسلالة «دلتا» من فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

اختلاف أساليب تقديم الدراسة للأطفال هذا العام

وأشار استشاري الأبحاث الإكلينكية بواشنطن، والزميل السابق لهيئة الدواء الأمريكية، إلى أن بعض الولايات ستطبق الدراسة عن بعد للأطفال في المدارس، لكن بعض الولايات رفضت ذلك خاصة أن هذا العام سيكون الثالث على التوالي الذي يجلس فيه الأطفال في البيوت بسبب فيروس كورونا المستجد، لذا ستتيح الحضور مع إلزام الأطفال بارتداء الكمامات.

توقعات بارتفاع إصابات الأطفال الأقل من 12 سنة

وأكد استشاري الأبحاث الإكلينكية بواشنطن وزميل سابق لهيئة الدواء الأمريكية، أن هناك توجها في الولايات المتحدة للتعامل مع شرائح الأطفال أقل من 18 سنة، لذا تم إيجاد لقاح فايزر من عمر 12 سنة حتى 17، لذا فإن الفئة الأقل عمريا من ذلك معرضة للإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وظهر فيروس كورونا المستجد في مدينة ووهان، في مقاطعة هوبي في الصين في نوفمبر 2019، وأصبح وباء عالميا في مارس 2020، حسبما أعلنت منظمة الصحة العالمية.