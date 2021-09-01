ما هي مخاطر استخدام عقار «آيفرمكتين» لعلاج كورونا؟.. دراسة تجيب

أجرت إدارة الغذاء والدواء الإمريكية عدة دراسات حول عقار «آيفرمكتين» للعلاج من فيروس كورونا، وذلك عقب انتشار العديد من الأبحاث التي تؤكد فاعلية العقار ضد الفيروس.

استخدام «آيفرمكتين» لعلاج الخيول في الولايات المتحدة

وناشدت إدارة الغذاء والدواء الإمريكية جميع المواطنين في أنحاء العالم بتوخي الحذر في تناول أي عقار دوائي غير مصرح بتناوله لعلاج فيروس كورونا، أو تقليل الأعراض المصاحبة للفيروس، وذلك عقب الاهتمام المتزايد من الناس بتناول عقار «آيفرمكتين» لعلاج المصابين بفيروس كورونا، مشيرة إلى أنه غالبا ما يُستخدم «آيفرمكتين» في الولايات المتحدة لعلاج الطفيليات في الحيوانات.

وتلقت الإدارة عدة تقارير تشير إلى احتجاز عدد كبير من الذين تناولوا عقار «آيفرمكتين» للعلاج من كورونا، موضحة أن هذا العقار يستخدم لعلاج الخيول.

وترصد «الوطن» معلومات عن عقار «آيفرمكتين» في السطور التالية:

- عقار «آيفرمكتين» يستخدم في التخلص من الديدان الطفيلية وبجرعات محددة، ويُستخدم في الاستخدام الموضعي للجلد، وهو ليس مضاد للفيروسات.

- لا يستحب استخدام أدوية تستخدم لعلاج الحيوانات إلا بعد استشارة الطبيب.

- تناول عدد جرعات كبيرة من «آيفرمكتين» يسبب العديد من الأضرار الجانبية لجسم الإنسان.

- تختلف أدوات تحضير «آيفرمكتين» للحيوانات عن التي التي تستخدم لعلاج بعض أمراض البشر.

ما هو «آيفرمكيتن».. وكيف يستخدم؟

وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على عقار «آيفرمكتين» لعلاج الأشخاص الذين يعانون من الأعراض المعوية وبعض الأمراض الطفيلية، ويُستخدم لتجنب الإصابة بالطفيليات الداخلية، ولم تثبت الدراسات أن العقار صالح لعلاج فيروس كورونا، وفي حالة الإفراط فى استخدامه يصاحبه انخفاض في مستوى الدم وإسهال.

وتختلف منتجات «آيفرمكتين» للحيوانات كليًا عن المنتجات المخصصة للاستخدام الآدمي، وكل عقار له فاعلية تختلف عن الآخر.