«يخدع المواطنين».. ضبط صاحب مكتب لخدمة رجال الأعمال يزور أوراقًا رسمية

نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط شخص لممارسته نشاط إجرامي في تزوير المحررات الرسمية وبيعها، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ولاسيما جرائم تزوير المحررات الرسمية والعرفية.

التحريات: المتهم مارس نشاطًا إجراميًا في مجال تزوير المحررات الرسمية والعرفية

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام أحد الأشخاص، ومقيم بدائرة قسم شرطة السيدة زينب بالقاهرة «له معلومات جنائية»، بممارسة نشاط إجرامي في مجال تزوير المحررات الرسمية والعرفية وترويجها وقيامه بتأسيس مكتب لخدمات رجال الأعمال «بدون ترخيص» بدائرة محل سكنه، واتخاذه وكرًا لممارسة نشاطه الإجرامى وتقليد الأختام والأكلاشيهات الخاصة بعدد من الجهات الحكومية، وبيعها لراغبي الحصول عليها ممن لديهم موانع قانونية تصعب حصولهم عليها بالطرق القانونية مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة تم ضبطه، وعُثر بحوزته على (أكلاشيه باسم المكتب الخاص به - جهاز كمبيوتر«بمشتملاته وطابعة ألوان ليزر»، وبفحصه تبين أنه يحوى العديد من الملفات التي تؤكد نشاطه الإجرامي).

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط، أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.