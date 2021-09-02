«التعليم» تبث مراجعات امتحانات الثانوية العامة للدور الثاني.. اليوم

كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن مراجعات الدور الثاني لطلاب الصف الثالث الثانوي تبدأ اليوم الخميس الساعة 4 عصرا، مع بث مباشر لمراجعة مادة اللغة العربية، موضحا أنه يمكن للطلاب مشاهدة المناهج الدراسية والحصول على المراجعات ونماذج الامتحانات الاسترشادية مجانا من منصة حصص مصر التعليمية.

«شوقي»: المراجعات تشمل جميع المقررات الدراسية

وأضاف «شوقي» في تصريحات له على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي ب«فيس بوك»، أن المراجعات تشمل جميع المقررات الدراسية في مواد اللغات العربية والإنجليزية والفرنسية، والتاريخ والجغرافيا والفلسفة والمنطق لطلاب الشعبة الأدبية، والفيزياء والكيمياء والجيولوجيا والأحياء لطلاب شعبة علمي علوم، والجبر والهندسة الفراغية والتفاضل والتكامل والديناميكا والاستاتيكا لطلاب شعبة علمي رياضة.

وزير التعليم يوجه طلاب الثانوية بمتابعة مراجعات المنصات التعليمية

وتابع وزير التربية والتعليم، أن المراجعات تهدف لتدريب الطلاب على طبيعة الأسئلة الموضوعية وطرق الإجابة عليها بشكل صحيح، مشددا على جميع الطلاب ضرورة الاستفادة منها والتدريب على الامتحانات.

وأوضح الوزير أن النماذج الاسترشادية تعتبر فرصة جيدة للطالب يتمكن من خلال فهم طرق أسئلة البابل شيت والاختيار من متعدد، مؤكدا أن الوزارة وفرت فيديوهات تعليمية على قناة «مدرستنا 2 التعليمية»، لتدريب الطلاب على نظام التعليم الجديد.

«التعليم»: عقد امتحانات الدور الثاني ورقيا في لجان مؤمنة

واردف «شوقي»، أن امتحانات الدور الثاني تعقد ورقيا مثل امتحانات الدور الأول وبنمط الأسئلة الموضوعية التي تعتمد على الفهم، مؤكدا أن المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي هو المسؤول عن وضع الامتحانات، مشيرا إلى أنه جرى التنسيق مع مديريات التربية والتعليم في جميع المحافظات للوقوف على مستجدات الاستعدادات للامتحانات.