إتاحة امتحانات المواد غير المضافة لمجموع الثانوية العامة للدور الثاني

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إتاحة امتحانات المواد التي لا تضاف للمجموع (التربية الدينية، التربية الوطنية، الاقتصاد) بالإضافة إلى مادة الإحصاء وتراجمها، لطلاب شهادة الثانوية العامة الذين لهم حق دخول الدور الثاني في هذه المواد للعام الدراسي 2020/2021، وذلك عبر الرابط.

جدير بالذكر أن الوزارة سبق وأوضحت أن امتحانات المواد التي لا تضاف للمجموع على شكل (بوكليت) يقوم الطالب بطباعته من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة والإجابة عليه وتسليمه لرئيس لجنة السير في موعد أقصاه الثلاثاء الموافق 7 سبتمبر 2021.